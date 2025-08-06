https://ria.ru/20250806/peregovory-2033599606.html

У США нет плана по переговорам с Россией о вооружениях, считает эксперт

У США нет плана по переговорам с Россией о вооружениях, считает эксперт - РИА Новости, 06.08.2025

У США нет плана по переговорам с Россией о вооружениях, считает эксперт

У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:12:00+03:00

2025-08-06T05:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. У США нет планов по переговорам с Россией о контроле над вооружениями, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл. "Несмотря на то, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин выражали заинтересованность в возобновлении переговоров о стратегической стабильности и контроле над вооружениями, переговоры так и не начались, у Белого дома нет плана", - сказал Кимбалл. Он напомнил, что срок действия единственного остающегося в силе соглашения между США и Россией о ядерных арсеналах – нового договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) – истекает менее чем через 200 дней в феврале следующего года. Кимбалл отметил, что ни одна из ключевых ядерных держав не может с уверенностью утверждать, что соблюдает требование 6-й статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) "вести переговоры добросовестно об эффективных мерах, касающихся прекращения гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерного разоружения". "Ядерные державы ежегодно тратят десятки миллиардов долларов на модернизацию, развитие и, как в случае с Китаем, расширение своих смертоносных ядерных арсеналов, словно они хотят сохранять ядерное оружие бесконечно", - сказал Кимбалл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в конце июля, что между США и Россией сейчас нет переговоров по продлению срока действия нового ДСНВ.

https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033593222.html

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в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков