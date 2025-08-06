https://ria.ru/20250806/partner-2033733995.html

Король Малайзии рассказал об отношении страны к России

Король Малайзии рассказал об отношении страны к России - РИА Новости, 06.08.2025

Король Малайзии рассказал об отношении страны к России

Малайзия воспринимает Россию как важного и заслуживающего доверия партнера, заявил малайзийский король Султан Ибрагим. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:35:00+03:00

2025-08-06T15:35:00+03:00

2025-08-06T15:35:00+03:00

в мире

россия

малайзия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033745063_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_eed0c8df9401eb72457a25dba4d2763f.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Малайзия воспринимает Россию как важного и заслуживающего доверия партнера, заявил малайзийский король Султан Ибрагим. "Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять, как важного партнера. Поэтому настоящий визит - отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие", - заявил монарх на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Визит верховного правителя Малайзии в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

https://ria.ru/20250806/tovarooborot-2033732572.html

россия

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, малайзия, владимир путин