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Король Малайзии рассказал об отношении страны к России - РИА Новости, 06.08.2025
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15:35 06.08.2025
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Король Малайзии рассказал об отношении страны к России
Король Малайзии рассказал об отношении страны к России - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии рассказал об отношении страны к России
Малайзия воспринимает Россию как важного и заслуживающего доверия партнера, заявил малайзийский король Султан Ибрагим. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:35:00+03:00
2025-08-06T15:35:00+03:00
в мире
россия
малайзия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Малайзия воспринимает Россию как важного и заслуживающего доверия партнера, заявил малайзийский король Султан Ибрагим. "Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять, как важного партнера. Поэтому настоящий визит - отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие", - заявил монарх на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы. Визит верховного правителя Малайзии в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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в мире, россия, малайзия, владимир путин
В мире, Россия, Малайзия, Владимир Путин
Король Малайзии рассказал об отношении страны к России

Король Ибрагим: Малайзия воспринимает Россию как важного партнера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время переговоров
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Малайзия воспринимает Россию как важного и заслуживающего доверия партнера, заявил малайзийский король Султан Ибрагим.
"Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять, как важного партнера. Поэтому настоящий визит - отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие", - заявил монарх на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Малайзийский король прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Визит верховного правителя Малайзии в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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