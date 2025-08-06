https://ria.ru/20250806/oruzhie-2033750323.html
КНР и Южная Корея опровергли сообщения о поставках беспилотников в Камбоджу
КНР и Южная Корея опровергли сообщения о поставках беспилотников в Камбоджу - РИА Новости, 06.08.2025
КНР и Южная Корея опровергли сообщения о поставках беспилотников в Камбоджу
Китай и Южная Корея опровергли сообщения СМИ о поставках беспилотников и авиабомб Таиланду и Камбодже накануне и в ходе вооруженного пограничного конфликта... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:20:00+03:00
2025-08-06T16:20:00+03:00
2025-08-06T16:20:00+03:00
в мире
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хун сен
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южная корея
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БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Китай и Южная Корея опровергли сообщения СМИ о поставках беспилотников и авиабомб Таиланду и Камбодже накануне и в ходе вооруженного пограничного конфликта между двумя соседними странами, соответствующие заявления опубликовали посольство КНР в Таиланде и посольство Республики Корея в Камбодже. Ранее камбоджийские СМИ распространили сообщение из социальных сетей о том, что Таиланд якобы готовит покушение на президента сената и главу правящей партии Камбоджи Хун Сена и его сына, премьер-министра страны Хун Манета с помощью поставленных Южной Кореей высокоточных авиабомб. Таиландские СМИ опубликовали несколько новостей о том, что Китай якобы поставил вооруженным силам Камбоджи беспилотники, в том числе ударные, которые использовались в конфликте. "После проверки информации выяснилось, что это утверждение (о поставке дронов в Камбоджу – ред.) ложно. Фотографии, использованные в указанных сообщениях, были сделаны во время демонстрационного лётного мероприятия, проведённого Китайской национальной корпорацией по импорту и экспорту аэрокосмических технологий (CATIC) в Камбодже в январе 2024 года, которое не имеет никакого отношения к текущей ситуации", - говорится в заявлении посольства КНР в Бангкоке. Посольство также заявляет, что китайская сторона хотела бы подтвердить, что с момента возникновения конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей, будучи дружественным соседом, Китай активно работал над деэскалацией своими силами. "Китай не преследует корыстных целей в этом вопросе и поддерживает АСЕАН (Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Таиланд и Камбоджа – ред.) в содействии политическому урегулированию ситуации между Таиландом и Камбоджей через АСЕАН. Мы готовы продолжать поддерживать тесную связь со странами региона, а именно Таиландом, Камбоджей и Малайзией (председателем АСЕАН в 2025 году – ред.), чтобы играть конструктивную роль в укреплении режима прекращения огня и скорейшем восстановлении мира и стабильности", - также говорится в заявлении. Посольство Республики Корея в Камбодже в тот же день выпустило заявление, касающееся информации о предполагаемых поставках Таиланду высокоточных авиабомб. "Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что опубликованное в камбоджийских СМИ сообщение о продаже Таиланду корейских управляемых бомб с GPS-наведением и лёгких штурмовиков AT-6TH является ложным", - говорится в заявлении. Посольство также заявляет, что Республика Корея приветствует соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и выражает надежду на то, что все стороны будут добросовестно его выполнять и урегулируют конфликт мирным путём. Ранее во вторник МИД Таиланда решительно опроверг информацию СМИ Камбоджи о якобы готовящемся таиландскими вооруженными силами покушении на лидеров соседней страны с помощью высокоточных авиабомб. Турбовинтовые одномоторные двухместные учебно-тренировочные самолеты и одновременно легкие штурмовики АТ-6 ТН производства американской компании Beechcraft были поставлены Таиланду с завода компании по контракту на поставку ВВС королевства двенадцати таких самолетов. По сообщениям таиландских СМИ, публиковавших репортажи о передаче самолетов ВВС Таиланда, первая партия из 4 машин пришла в страну в 2023 году, вторая партия из 8 машин была передана Таиланду 29 июля 2025 года. Производители вооружений и военной техники Китая и Южной Кореи являются поставщиками ряда категорий оборонной продукции как Таиланду, так и Камбодже.
https://ria.ru/20250804/tailand-2033364593.html
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в мире, таиланд, камбоджа, китай, хун сен, gps, южная корея
В мире, Таиланд, Камбоджа, Китай, Хун Сен, GPS, Южная Корея
КНР и Южная Корея опровергли сообщения о поставках беспилотников в Камбоджу
Китай и Южная Корея опровергли сообщения о поставках оружия в Таиланд и Камбоджу
БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Китай и Южная Корея опровергли сообщения СМИ о поставках беспилотников и авиабомб Таиланду и Камбодже накануне и в ходе вооруженного пограничного конфликта между двумя соседними странами, соответствующие заявления опубликовали посольство КНР в Таиланде и посольство Республики Корея в Камбодже.
Ранее камбоджийские СМИ распространили сообщение из социальных сетей о том, что Таиланд
якобы готовит покушение на президента сената и главу правящей партии Камбоджи Хун Сена
и его сына, премьер-министра страны Хун Манета с помощью поставленных Южной Кореей
высокоточных авиабомб. Таиландские СМИ опубликовали несколько новостей о том, что Китай
якобы поставил вооруженным силам Камбоджи беспилотники, в том числе ударные, которые использовались в конфликте.
"После проверки информации выяснилось, что это утверждение (о поставке дронов в Камбоджу – ред.) ложно. Фотографии, использованные в указанных сообщениях, были сделаны во время демонстрационного лётного мероприятия, проведённого Китайской национальной корпорацией по импорту и экспорту аэрокосмических технологий (CATIC) в Камбодже в январе 2024 года, которое не имеет никакого отношения к текущей ситуации", - говорится в заявлении посольства КНР в Бангкоке
.
Посольство также заявляет, что китайская сторона хотела бы подтвердить, что с момента возникновения конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей, будучи дружественным соседом, Китай активно работал над деэскалацией своими силами.
"Китай не преследует корыстных целей в этом вопросе и поддерживает АСЕАН (Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, в которую входят Таиланд и Камбоджа – ред.) в содействии политическому урегулированию ситуации между Таиландом и Камбоджей через АСЕАН. Мы готовы продолжать поддерживать тесную связь со странами региона, а именно Таиландом, Камбоджей и Малайзией
(председателем АСЕАН в 2025 году – ред.), чтобы играть конструктивную роль в укреплении режима прекращения огня и скорейшем восстановлении мира и стабильности", - также говорится в заявлении.
Посольство Республики Корея в Камбодже в тот же день выпустило заявление, касающееся информации о предполагаемых поставках Таиланду высокоточных авиабомб.
"Мы хотели бы проинформировать общественность о том, что опубликованное в камбоджийских СМИ сообщение о продаже Таиланду корейских управляемых бомб
с GPS-наведением и лёгких штурмовиков AT-6TH является ложным", - говорится в заявлении.
Посольство также заявляет, что Республика Корея приветствует соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и выражает надежду на то, что все стороны будут добросовестно его выполнять и урегулируют конфликт мирным путём.
Ранее во вторник МИД Таиланда решительно опроверг информацию СМИ Камбоджи о якобы готовящемся таиландскими вооруженными силами покушении на лидеров соседней страны с помощью высокоточных авиабомб.
Турбовинтовые одномоторные двухместные учебно-тренировочные самолеты и одновременно легкие штурмовики АТ-6 ТН производства американской компании Beechcraft были поставлены Таиланду с завода компании по контракту на поставку ВВС королевства двенадцати таких самолетов. По сообщениям таиландских СМИ, публиковавших репортажи о передаче самолетов ВВС Таиланда, первая партия из 4 машин пришла в страну в 2023 году, вторая партия из 8 машин была передана Таиланду 29 июля 2025 года.
Производители вооружений и военной техники Китая и Южной Кореи являются поставщиками ряда категорий оборонной продукции как Таиланду, так и Камбодже.