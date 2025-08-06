https://ria.ru/20250806/opros-2033724021.html

Американцы считают папу римского положительным общественным деятелем

Американцы считают папу римского положительным общественным деятелем - РИА Новости, 06.08.2025

Американцы считают папу римского положительным общественным деятелем

Американцы наиболее положительно относятся к фигуре Папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей США и мира, следует из опроса компании РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:54:00+03:00

2025-08-06T14:54:00+03:00

2025-08-06T15:05:00+03:00

в мире

сша

папа римский лев xiv

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Американцы наиболее положительно относятся к фигуре Папы Римского Льва XIV среди других общественно-политических деятелей США и мира, следует из опроса компании Gallup. Согласно опросу, в среднем 46% положительно относятся к Льву XIV, что на 26 пунктов выше, чем у Владимира Зеленского, оказавшегося на втором месте в рейтинге. Жители США также в целом негативно оценивают своих политиков, среди которых экс-президент Джо Байден, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также президент Дональд Трамп. В самом низу рейтинга оказались премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и американский предприниматель Илон Маск, к которым большинство опрошенных относятся негативно. Опрос проводился с 7 по 21 июля среди более тысячи жителей США. Статистическая погрешность составила плюс-минус четыре процентных пункта. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250726/religiya-2031618677.html

https://ria.ru/20250806/papa_rimskiy-2015918610.html

сша

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в мире, сша, папа римский лев xiv