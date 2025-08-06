https://ria.ru/20250806/oon-2033822371.html

Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика

Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика - РИА Новости, 07.08.2025

Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика

РФ запросила закрытые консультации СБ ООН на четверг в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-06T23:57:00+03:00

2025-08-06T23:57:00+03:00

2025-08-07T00:07:00+03:00

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совет безопасности оон

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милорад додик

панама

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ООН, 7 авг – РИА Новости. РФ запросила закрытые консультации СБ ООН на четверг в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, сообщили РИА Новости в председательствующей в августе в Совбезе миссии Панамы при ООН.ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования."Российская Федерация (запросила заседание – ред.)", – сказали агентству в миссии Панамы в ответ на соответствующий вопрос.Там же подтвердили, что заседание состоится в связи с ситуацией вокруг Додика.Согласно расписанию работы органа, закрытые консультации состоятся в 22.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка).

https://ria.ru/20250806/dodik-2033715617.html

https://ria.ru/20250806/post-2033764935.html

россия

панама

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, совет безопасности оон, оон, в мире, милорад додик, панама, нью-йорк (город)