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Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика - РИА Новости, 07.08.2025
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23:57 06.08.2025 (обновлено: 00:07 07.08.2025)
https://ria.ru/20250806/oon-2033822371.html
Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика
Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика - РИА Новости, 07.08.2025
Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика
РФ запросила закрытые консультации СБ ООН на четверг в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-06T23:57:00+03:00
2025-08-07T00:07:00+03:00
россия
совет безопасности оон
оон
в мире
милорад додик
панама
нью-йорк (город)
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ООН, 7 авг – РИА Новости. РФ запросила закрытые консультации СБ ООН на четверг в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, сообщили РИА Новости в председательствующей в августе в Совбезе миссии Панамы при ООН.ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования."Российская Федерация (запросила заседание – ред.)", – сказали агентству в миссии Панамы в ответ на соответствующий вопрос.Там же подтвердили, что заседание состоится в связи с ситуацией вокруг Додика.Согласно расписанию работы органа, закрытые консультации состоятся в 22.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка).
https://ria.ru/20250806/dodik-2033715617.html
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россия
панама
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россия, совет безопасности оон, оон, в мире, милорад додик, панама, нью-йорк (город)
Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Милорад Додик, Панама, Нью-Йорк (город)
Россия запросила консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика

Россия запросила закрытые консультации СБ ООН в связи с ситуацией вокруг Додика

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 7 авг – РИА Новости. РФ запросила закрытые консультации СБ ООН на четверг в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика, сообщили РИА Новости в председательствующей в августе в Совбезе миссии Панамы при ООН.
ЦИК БиГ на заседании в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Правящая партия Сербии назвала отзыв мандата у Додика постыдным
Вчера, 14:26
"Российская Федерация (запросила заседание – ред.)", – сказали агентству в миссии Панамы в ответ на соответствующий вопрос.
Там же подтвердили, что заседание состоится в связи с ситуацией вокруг Додика.
Согласно расписанию работы органа, закрытые консультации состоятся в 22.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка).
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РоссияСовет Безопасности ООНООНВ миреМилорад ДодикПанамаНью-Йорк (город)
 
 
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