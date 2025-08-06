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В ООН оценили влияние политики США на общий объем торговли - РИА Новости, 06.08.2025
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05:09 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/oon-2033599414.html
В ООН оценили влияние политики США на общий объем торговли
В ООН оценили влияние политики США на общий объем торговли - РИА Новости, 06.08.2025
В ООН оценили влияние политики США на общий объем торговли
Торговая политика США, возможно, не окажет существенного влияния на общий объем мировой торговли в 2025 году, меньшая зависимость мировой торговли от США... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:09:00+03:00
2025-08-06T05:09:00+03:00
сша
в мире
сирия
дональд трамп
оон
юнктад
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Торговая политика США, возможно, не окажет существенного влияния на общий объем мировой торговли в 2025 году, меньшая зависимость мировой торговли от США является положительным моментом, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США. "Хотя торговые меры США, возможно, не окажут значительного влияния на общий объём мировой торговли в 2025 году, высокий уровень политической неопределённости затрудняет прогнозирование того, как адаптируются цепочки поставок и как в конечном итоге будут развиваться торговые потоки", - сказали в ООН. По оценкам ЮНКТАД, меньшая зависимость мировой торговли от США чем десять лет назад является "положительным" моментом. "Такая диверсификация позволяет многим компаниям в развивающихся странах искать альтернативные рынки, что помогает смягчить влияние торговых ограничений, связанных с США", - добавили в пресс-службе. Однако в ООН опасаются, что другие страны могут последовать примеру США и ввести аналогичные ограничительные меры, "что может ещё больше фрагментировать мировые рынки и ограничить способность развивающихся стран переориентировать свой экспорт". В организации отметили, что тип и масштаб рисков из-за пошлин США для развивающихся стран зависят не только от их зависимости от экспорта в экономику США, но и от их интеграции в глобальные цепочки создания добавленной стоимости (ГЦЦС), где рынок США играет ключевую роль. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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сша, в мире, сирия, дональд трамп, оон, юнктад
США, В мире, Сирия, Дональд Трамп, ООН, ЮНКТАД
В ООН оценили влияние политики США на общий объем торговли

ООН: политика США может не оказать существенного влияния на общий объем торговли

© AP Photo / Seth WenigЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Торговая политика США, возможно, не окажет существенного влияния на общий объем мировой торговли в 2025 году, меньшая зависимость мировой торговли от США является положительным моментом, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США.
"Хотя торговые меры США, возможно, не окажут значительного влияния на общий объём мировой торговли в 2025 году, высокий уровень политической неопределённости затрудняет прогнозирование того, как адаптируются цепочки поставок и как в конечном итоге будут развиваться торговые потоки", - сказали в ООН.
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По оценкам ЮНКТАД, меньшая зависимость мировой торговли от США чем десять лет назад является "положительным" моментом.
"Такая диверсификация позволяет многим компаниям в развивающихся странах искать альтернативные рынки, что помогает смягчить влияние торговых ограничений, связанных с США", - добавили в пресс-службе.
Однако в ООН опасаются, что другие страны могут последовать примеру США и ввести аналогичные ограничительные меры, "что может ещё больше фрагментировать мировые рынки и ограничить способность развивающихся стран переориентировать свой экспорт".
В организации отметили, что тип и масштаб рисков из-за пошлин США для развивающихся стран зависят не только от их зависимости от экспорта в экономику США, но и от их интеграции в глобальные цепочки создания добавленной стоимости (ГЦЦС), где рынок США играет ключевую роль.
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Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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