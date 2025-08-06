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В ООН заявили, что пошлины США не повлияли на мировую торговлю - РИА Новости, 06.08.2025
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04:06 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/oon-2033596577.html
В ООН заявили, что пошлины США не повлияли на мировую торговлю
В ООН заявили, что пошлины США не повлияли на мировую торговлю - РИА Новости, 06.08.2025
В ООН заявили, что пошлины США не повлияли на мировую торговлю
Мировая торговля продемонстрировала устойчивость в первой половине 2025 года, несмотря на пошлины США, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:06:00+03:00
2025-08-06T04:06:00+03:00
в мире
сша
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сирия
дональд трамп
оон
всемирная торговая организация (вто)
юнктад
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Мировая торговля продемонстрировала устойчивость в первой половине 2025 года, несмотря на пошлины США, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине 2025 года, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США. В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8%, а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году. "До настоящего времени мировая торговля демонстрировала устойчивость, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине 2025 года. Однако вновь введённые пошлины США не только превзошли ожидания некоторых торговых партнёров, но и вновь внесли элемент неопределённости, что делает прогноз на вторую половину года менее предсказуемым", - сказали в ООН. В ЮНКТАД считают, что глобальные торговые структуры, вероятно, потребуют дальнейших корректировок, поскольку бизнес реагирует на изменяющуюся политику США. После возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
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в мире, сша, америка, сирия, дональд трамп, оон, всемирная торговая организация (вто), юнктад
В мире, США, Америка, Сирия, Дональд Трамп, ООН, Всемирная торговая организация (ВТО), ЮНКТАД
В ООН заявили, что пошлины США не повлияли на мировую торговлю

ООН: мировая торговля была устойчивой, несмотря на пошлины США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Мировая торговля продемонстрировала устойчивость в первой половине 2025 года, несмотря на пошлины США, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине 2025 года, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США.
В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8%, а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году.
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Эксперт объяснил, почему США не ввели пошлины на рафинированную медь
5 августа, 19:04
"До настоящего времени мировая торговля демонстрировала устойчивость, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине 2025 года. Однако вновь введённые пошлины США не только превзошли ожидания некоторых торговых партнёров, но и вновь внесли элемент неопределённости, что делает прогноз на вторую половину года менее предсказуемым", - сказали в ООН.
В ЮНКТАД считают, что глобальные торговые структуры, вероятно, потребуют дальнейших корректировок, поскольку бизнес реагирует на изменяющуюся политику США.
После возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Да Силва исключил звонок Трампу по поводу пошлин
5 августа, 21:57
Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Трамп пригрозил ЕС повысить ставку импортных пошлин
5 августа, 15:32
 
В миреСШААмерикаСирияДональд ТрампООНВсемирная торговая организация (ВТО)ЮНКТАД
 
 
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