В ООН заявили, что пошлины США не повлияли на мировую торговлю
ООН: мировая торговля была устойчивой, несмотря на пошлины США
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 авг – РИА Новости. Мировая торговля продемонстрировала устойчивость в первой половине 2025 года, несмотря на пошлины США, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине 2025 года, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США.
В январе Всемирный банк (ВБ) прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%. В апреле Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за ожидаемых новых импортных пошлин до 2,2% с 2,8%, а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозировала замедление с 2,8% в 2024 году до 2,3% в 2025 году.
"До настоящего времени мировая торговля демонстрировала устойчивость, с предполагаемым ростом примерно на 2% в первой половине 2025 года. Однако вновь введённые пошлины США не только превзошли ожидания некоторых торговых партнёров, но и вновь внесли элемент неопределённости, что делает прогноз на вторую половину года менее предсказуемым", - сказали в ООН.
В ЮНКТАД считают, что глобальные торговые структуры, вероятно, потребуют дальнейших корректировок, поскольку бизнес реагирует на изменяющуюся политику США.
После возвращения в Белый дом президент Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
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