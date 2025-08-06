https://ria.ru/20250806/omsk-2033747574.html
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал - РИА Новости, 06.08.2025
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал
Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:07:00+03:00
2025-08-06T16:07:00+03:00
2025-08-06T16:07:00+03:00
происшествия
омск
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149779/73/1497797395_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a9869d9563b73aec43bfc69914557159.jpg
КЕМЕРОВО, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как следует из видео, размещенного в местных Telegram-каналах, на полу терминала лужи, везде стоят емкости для воды, а с потолка капает. По данным из соцсетей, крышу здания повредил сильный град. "Сегодня ввиду обильных осадков произошло подтопление здания аэровокзала международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева. Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров, контролируется устранение последствий подтопления объекта транспортной инфраструктуры, приведение его в надлежащее состояние", – сообщили в прокуратуре.
https://realty.ria.ru/20250730/prokuratura-2032363895.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149779/73/1497797395_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7ce8dd6bb8ea56a6d579f935a14df724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Омск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал
В Омске прокуратура проверяет аэропорт из-за подтопления терминала после града
КЕМЕРОВО, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как следует из видео, размещенного в местных Telegram-каналах, на полу терминала лужи, везде стоят емкости для воды, а с потолка капает. По данным из соцсетей, крышу здания повредил сильный град.
"Сегодня ввиду обильных осадков произошло подтопление здания аэровокзала международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева. Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров, контролируется устранение последствий подтопления объекта транспортной инфраструктуры, приведение его в надлежащее состояние", – сообщили в прокуратуре.