https://ria.ru/20250806/omsk-2033747574.html

Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал

Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал - РИА Новости, 06.08.2025

Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал

Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:07:00+03:00

2025-08-06T16:07:00+03:00

2025-08-06T16:07:00+03:00

происшествия

омск

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КЕМЕРОВО, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как следует из видео, размещенного в местных Telegram-каналах, на полу терминала лужи, везде стоят емкости для воды, а с потолка капает. По данным из соцсетей, крышу здания повредил сильный град. "Сегодня ввиду обильных осадков произошло подтопление здания аэровокзала международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева. Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров, контролируется устранение последствий подтопления объекта транспортной инфраструктуры, приведение его в надлежащее состояние", – сообщили в прокуратуре.

https://realty.ria.ru/20250730/prokuratura-2032363895.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, западно-сибирская транспортная прокуратура