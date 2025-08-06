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Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал - РИА Новости, 06.08.2025
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16:07 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/omsk-2033747574.html
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал - РИА Новости, 06.08.2025
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал
Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:07:00+03:00
2025-08-06T16:07:00+03:00
происшествия
омск
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как следует из видео, размещенного в местных Telegram-каналах, на полу терминала лужи, везде стоят емкости для воды, а с потолка капает. По данным из соцсетей, крышу здания повредил сильный град. "Сегодня ввиду обильных осадков произошло подтопление здания аэровокзала международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева. Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров, контролируется устранение последствий подтопления объекта транспортной инфраструктуры, приведение его в надлежащее состояние", – сообщили в прокуратуре.
https://realty.ria.ru/20250730/prokuratura-2032363895.html
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происшествия, омск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Омск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Прокуратура Омска проверяет аэропорт, в котором затопило терминал

В Омске прокуратура проверяет аэропорт из-за подтопления терминала после града

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТрап самолета в аэропорту Омска
Трап самолета в аэропорту Омска - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трап самолета в аэропорту Омска. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Омска из-за подтопления пассажирского терминала после того, как сильный град пробил крышу здания, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как следует из видео, размещенного в местных Telegram-каналах, на полу терминала лужи, везде стоят емкости для воды, а с потолка капает. По данным из соцсетей, крышу здания повредил сильный град.
"Сегодня ввиду обильных осадков произошло подтопление здания аэровокзала международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева. Омской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров, контролируется устранение последствий подтопления объекта транспортной инфраструктуры, приведение его в надлежащее состояние", – сообщили в прокуратуре.
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