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Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве - РИА Новости, 06.08.2025
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13:53 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/ofis-2033706943.html
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве - РИА Новости, 06.08.2025
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве
Российская платформа трансграничных переводов A7 (создана ПСБ) начала развитие сети офисов продаж "A7 финансы" для частных лиц и бизнеса, первые пять офисов... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:53:00+03:00
2025-08-06T13:53:00+03:00
москва
компания «а7»
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российская платформа трансграничных переводов A7 (создана ПСБ) начала развитие сети офисов продаж "A7 финансы" для частных лиц и бизнеса, первые пять офисов открыты в Москве. Платформа А7, созданная ПСБ в октябре прошлого года, предоставляет услуги трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка. По словам заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева, на вызовы, которые поставила перед Россией современность, нужны адекватные, жесткие ответы. "Именно поэтому было принято решение переходить на такие высокотехнологичные формы банковского обслуживания, как А7, в частности, "А7 финансы", - сказал Дорофеев на церемонии открытия первого офиса в Москве. "Мы понимаем, что есть запрос на подобного рода офисы, и мы откликнулись на это. Сегодня пять офисов открываем и планируем до конца года не только в Москве, но и по всей стране, в том числе в новых субъектах, открыть подобные офисы. До конца года до 400 точек мы, скорее всего, откроем", - пояснил Дорофеев. В свою очередь генеральный директор компании A7 Илан Шор отметил, что "буквально за девять месяцев существования компании мы обеспечили рынку возможность бесперебойных трансграничных оплат по импорту и экспорту". Он напомнил, что сегодня клиентами А7 являются более 1000 компаний. По словам Шора, офисы "А7 финансы" должны стать местом притяжения для людей, которым нужны совершенно разные финансовые услуги, не только трансграничные переводы, но и банковские и страховые услуги, микрокредитование и так далее. "Мы видим, что бизнесу и физлицам комфортнее и удобнее прийти в одну точку, чтобы получить максимальное количество услуг", - отметил он. Заместитель генерального директора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян добавила, что одним из продуктов, представленных в офисах, станет вексель для ВЭД. "Вексель хорошо помогает справиться с текущей ситуацией на рынке, в том числе с ограничениями банковской системы, позволяет быстро перенастроить механизм транзакций без ущерба для скорости и безопасности переводов", - подчеркнула она.
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РИА Новости
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5
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60
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москва, компания «а7»
Москва, Компания «А7»
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве

В столице открылись офисы продаж компании А7

© Фото предоставлено пресс-службой компании А7Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой компании А7
Компания А7 открыла пять офисов продаж в Москве
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российская платформа трансграничных переводов A7 (создана ПСБ) начала развитие сети офисов продаж "A7 финансы" для частных лиц и бизнеса, первые пять офисов открыты в Москве.
Платформа А7, созданная ПСБ в октябре прошлого года, предоставляет услуги трансграничных расчетов по международным торговым контрактам российских компаний с контрагентами из любой страны с использованием инструментов финансового рынка.
По словам заместителя председателя ПСБ Михаила Дорофеева, на вызовы, которые поставила перед Россией современность, нужны адекватные, жесткие ответы.
"Именно поэтому было принято решение переходить на такие высокотехнологичные формы банковского обслуживания, как А7, в частности, "А7 финансы", - сказал Дорофеев на церемонии открытия первого офиса в Москве.
"Мы понимаем, что есть запрос на подобного рода офисы, и мы откликнулись на это. Сегодня пять офисов открываем и планируем до конца года не только в Москве, но и по всей стране, в том числе в новых субъектах, открыть подобные офисы. До конца года до 400 точек мы, скорее всего, откроем", - пояснил Дорофеев.
В свою очередь генеральный директор компании A7 Илан Шор отметил, что "буквально за девять месяцев существования компании мы обеспечили рынку возможность бесперебойных трансграничных оплат по импорту и экспорту".
Он напомнил, что сегодня клиентами А7 являются более 1000 компаний.
По словам Шора, офисы "А7 финансы" должны стать местом притяжения для людей, которым нужны совершенно разные финансовые услуги, не только трансграничные переводы, но и банковские и страховые услуги, микрокредитование и так далее.
"Мы видим, что бизнесу и физлицам комфортнее и удобнее прийти в одну точку, чтобы получить максимальное количество услуг", - отметил он.
Заместитель генерального директора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян добавила, что одним из продуктов, представленных в офисах, станет вексель для ВЭД.
"Вексель хорошо помогает справиться с текущей ситуацией на рынке, в том числе с ограничениями банковской системы, позволяет быстро перенастроить механизм транзакций без ущерба для скорости и безопасности переводов", - подчеркнула она.
 
МоскваКомпания «А7»
 
 
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