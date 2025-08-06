https://ria.ru/20250806/obstrel-2033587299.html

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.08.2025

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 16 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T00:20:00+03:00

2025-08-06T00:20:00+03:00

2025-08-06T00:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea871b65efafb2ca5e41e810a481ccb4.jpg

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские войска 16 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 19 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Шестнадцать фактов вооруженной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шестнадцать вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 19 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрела пострадал один мирный житель. За предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.

https://ria.ru/20250805/trevoga-2033585840.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, донецкая народная республика