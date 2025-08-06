https://ria.ru/20250806/obrazovanie-2033608268.html

Лидер горских евреев: религиозная вовлеченность сделает Россию сильнее

Лидер горских евреев: религиозная вовлеченность сделает Россию сильнее - РИА Новости, 06.08.2025

Лидер горских евреев: религиозная вовлеченность сделает Россию сильнее

"Духовно-нравственная культура России" станет обязательным предметом с 2026/27 учебного года, и это обострило дискуссии о традиционных ценностях и формате их... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:00:00+03:00

2025-08-06T08:00:00+03:00

2025-08-06T08:06:00+03:00

интервью

россия

западная европа

томас манн

герман захарьяев

германия

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766173245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe04ebef07d4536008d81f1ebb13b2ec.jpg

"Духовно-нравственная культура России" станет обязательным предметом с 2026/27 учебного года, и это обострило дискуссии о традиционных ценностях и формате их преподавания в российских школах. РИА Новости обсудило это в интервью с главой Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германом Захарьяевым после Девятого ава – дня самого строгого иудейского поста в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов.– Герман Рашбилович, нужны ли уроки религии в школах?– В школах, на мой взгляд, вполне возможно ввести курс религиоведения, знакомящий с историей, теологией и обрядностью основных конфессий. Такой предмет может вести, например, учитель истории. Что касается собственно преподавания религии, то это вопрос очень щекотливый.– Почему вы считаете его щекотливым?– Можно привести примеры из истории. Закон Божий был одним из основных предметов в российских школах всех уровней до революции. Мы также знаем, что преподавался он довольно формально, дети его не любили, из гимназий, как правило, выходили люди, скептически относившиеся к религии или убежденные атеисты. Низкий уровень преподавания религии известен нам по литературным произведениям. Можно вспомнить "Детство" Горького, "Серебряный герб" Чуковского, рассказы Чехова, где священники показаны, как правило, невеждами и пьяницами, а ученики всячески увиливали от этих уроков.В Германии в XIX и начале XX веков в средних учебных заведениях тоже были уроки религии. К католикам приходил патер, к лютеранам и реформатам – пастор, к евреям – раввин. Опять же, достаточно почитать Томаса Манна или Фейхтвангера, чтобы увидеть эффективность этих занятий.– Как же тогда лучше знакомить детей именно с верой, давать возможности выбора и опоры в духовной сфере?– Гораздо разумнее, мне кажется, организовать для представителей каждой конфессии приходские школы при церквях, мечетях и синагогах, где мотивированные дети будут не из-под палки, а с удовольствием знакомиться со своей верой под руководством квалифицированных духовных наставников.– Замечаете ли вы рост числа верующих, практикующих в своем окружении?– Для горских евреев связь с верой – не внешняя атрибутика, а часть самого кода нашей идентичности. Даже в советские годы, когда исповедовать религию было не просто трудно, а порой опасно, наша община продолжала соблюдать традиции, пусть и скрытно. У евреев вообще невозможно отделить национальное от религиозного – это два переплетенных корня одного дерева. В 1990-е годы мы получили возможность снова говорить о вере открыто, и тогда, можно сказать, и начался настоящий религиозный ренессанс.Сегодня задача уже иная: удержать внимание молодежи, выросшей среди соблазнов нового мира. Чтобы она не теряла связи с прошлым, не забывала язык, традиции, ценности. Именно это – главное направление нашей работы.– Есть ли предопределенность в истории религиозности общества, ее росте сейчас?– Как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Хотелось бы надеяться, что так оно и есть. С конца XVIII века по всему миру, прежде всего в Западной Европе, наблюдалось наступление секуляризма. И мы видим, что ни к чему хорошему это не привело, а народы мира сегодня снова возвращаются к вере.В Талмуде сказано, что, если все евреи Земли соблюдут два шаббата подряд, наступит Избавление (в иудаизме это означает приход Машиаха, наступление эры окончательного освобождения еврейского народа и всего человечества от зла, страданий и духовной тьмы – ред.). Так что есть к чему стремиться.– Может ли, с вашей точки зрения, растущая религиозная вовлеченность сделать Россию сильнее внутренне и внешне?– Россия граничит со множеством стран, относящихся к разным, зачастую совсем не схожим цивилизациям. Современная же ситуация в мире обещает долгосрочную перспективу выживания, тем более – развития, для стран, являющихся носителями цивилизационных моделей. Все, что существует на политической карте мира в парадигме "производство-потребление" и этим исчерпывается, обречено на бесцветное существование в тени тех государств и объединений, которые являются носителями смыслов. Смыслы же рождаются не на бирже, а в религиозном лоне.Так что ответ, безусловно, положительный: растущая религиозная вовлеченность вполне может сделать Россию сильнее внутренне и внешне. Духовный рост общества – это не просто дело верующих, это вопрос национальной безопасности.

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028641218.html

https://ria.ru/20250722/kultura-2030521955.html

https://ria.ru/20250709/religiya-2028039442.html

https://ria.ru/20250626/religiya-2025672968.html

россия

западная европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, западная европа, томас манн, герман захарьяев, германия