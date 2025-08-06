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В Кремле оценили развитие туристических обменов между Россией и Малайзией
В Кремле оценили развитие туристических обменов между Россией и Малайзией - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле оценили развитие туристических обменов между Россией и Малайзией
Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются, сообщается в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, подготовленных пресс-службой Кремля. "Динамично развиваются туристические обмены. В 2024 году Малайзию посетили 131 тысяча российских граждан. В России в прошлом году побывали около 3,7 тысячи малайзийских туристов", - сообщается в материалах. Путин встретится в среду с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского главы государства.
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россия, малайзия, владимир путин, в мире
Россия, Малайзия, Владимир Путин, В мире
В Кремле оценили развитие туристических обменов между Россией и Малайзией
Туристические обмены между РФ и Малайзией динамично развиваются