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В Новосибирске подростка осудили за диверсию на железной дороге

В Новосибирске подростка осудили за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 06.08.2025

В Новосибирске подростка осудили за диверсию на железной дороге

Восемнадцатилетний юноша получил 6 лет колонии за диверсию на железной дороге в Новосибирске, по заданию в интернете он поджег релейный шкаф, сообщили в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:43:00+03:00

2025-08-06T11:43:00+03:00

2025-08-06T11:43:00+03:00

происшествия

новосибирск

россия

новосибирский областной суд

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БАРНАУЛ, 6 авг - РИА Новости. Восемнадцатилетний юноша получил 6 лет колонии за диверсию на железной дороге в Новосибирске, по заданию в интернете он поджег релейный шкаф, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Новосибирский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г. Новосибирска. Он признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Судом установлено, что в декабре 2024 года с целью повреждения объектов транспортной инфраструктуры осуществил поджог релейного шкафа, расположенного между станциями Новосибирск-Восточный и Новосибирск-Главный", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурант на момент преступления был несовершеннолетним. Он действовал по заданию, полученному от неизвестного в интернете, за диверсию юноша должен был получить 30 тысяч рублей. "В результате его противоправных действий владельцу указанного объекта транспортной инфраструктуры причинен ущерб на общую сумму более 150 тысяч рублей. С учетом позиции государственного обвинителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, возмещения ущерба суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет в исправительной колонии общего режима", - отмечает пресс-служба.

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