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В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия - РИА Новости, 06.08.2025
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22:24 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/novgorod-2033816468.html
В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия
В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия - РИА Новости, 06.08.2025
В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия
Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как подростки обстреляли проезжающие мимо машины в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T22:24:00+03:00
2025-08-06T22:24:00+03:00
происшествия
великий новгород
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как подростки обстреляли проезжающие мимо машины в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Как сообщили новгородцы в соцсетях, на улице Псковская группа подростков в среду вечером обстреливала проезжающие машины, предположительно, из пневматического оружия. "️Группа подростков обстреливает проезжающие машины, что может повлечь получение травм водителями и пассажирами, а также причинение вреда их имуществу. По поручению прокурора Новгородской области Сергея Швецова прокуратурой будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура оценит работу учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков и проверит надлежащие условия хранения и использования оружия.
https://ria.ru/20250806/novosibirsk-2033660773.html
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происшествия, великий новгород, новгородская область
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область
В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия

В Великом Новгороде подростки обстреляли из пневматики проезжающие авто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как подростки обстреляли проезжающие мимо машины в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как сообщили новгородцы в соцсетях, на улице Псковская группа подростков в среду вечером обстреливала проезжающие машины, предположительно, из пневматического оружия.
"️Группа подростков обстреливает проезжающие машины, что может повлечь получение травм водителями и пассажирами, а также причинение вреда их имуществу. По поручению прокурора Новгородской области Сергея Швецова прокуратурой будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура оценит работу учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков и проверит надлежащие условия хранения и использования оружия.
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