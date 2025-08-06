https://ria.ru/20250806/novgorod-2033816468.html

В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия

В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия - РИА Новости, 06.08.2025

В Великом Новгороде подростки обстреляли авто из пневматического оружия

Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как подростки обстреляли проезжающие мимо машины в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:24:00+03:00

2025-08-06T22:24:00+03:00

2025-08-06T22:24:00+03:00

происшествия

великий новгород

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после того, как подростки обстреляли проезжающие мимо машины в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Как сообщили новгородцы в соцсетях, на улице Псковская группа подростков в среду вечером обстреливала проезжающие машины, предположительно, из пневматического оружия. "️Группа подростков обстреливает проезжающие машины, что может повлечь получение травм водителями и пассажирами, а также причинение вреда их имуществу. По поручению прокурора Новгородской области Сергея Швецова прокуратурой будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Кроме того, прокуратура оценит работу учреждений системы профилактики при организации работы с семьями подростков и проверит надлежащие условия хранения и использования оружия.

https://ria.ru/20250806/novosibirsk-2033660773.html

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происшествия, великий новгород, новгородская область