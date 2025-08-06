https://ria.ru/20250806/neft-2033814153.html

Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель - РИА Новости, 06.08.2025

Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:59:00+03:00

2025-08-06T21:59:00+03:00

2025-08-06T21:59:00+03:00

экономика

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 66,83 доллара за баррель. Сентябрьских фьючерсы на WTI дешевели на 1,4% - до 64,26 доллара. Цена марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 23 июля.

https://ria.ru/20250806/neft-2033794702.html

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2025

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, brent, wti (нефть)