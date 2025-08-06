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Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель - РИА Новости, 06.08.2025
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21:59 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/neft-2033814153.html
Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель - РИА Новости, 06.08.2025
Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:59:00+03:00
2025-08-06T21:59:00+03:00
экономика
brent
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 66,83 доллара за баррель. Сентябрьских фьючерсы на WTI дешевели на 1,4% - до 64,26 доллара. Цена марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 23 июля.
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экономика, brent, wti (нефть)
Экономика, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель впервые со 2 июля

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду вечером теряют более 1%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 67 долларов впервые со 2 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.10 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,2% относительно предыдущего закрытия - до 66,83 доллара за баррель.
Сентябрьских фьючерсы на WTI дешевели на 1,4% - до 64,26 доллара. Цена марки WTI опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 23 июля.
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