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Эксперт назвал последствия пошлин США против покупателей нефти из России
Эксперт назвал последствия пошлин США против покупателей нефти из России - РИА Новости, 06.08.2025
Эксперт назвал последствия пошлин США против покупателей нефти из России
Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:49:00+03:00
2025-08-06T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть. "Для мира это, конечно же, инфляционные и проистекающие из них риски. Рост сырьевых цен способен разогнать цены что в США, что во всем мире", - сказал Лысенко, отвечая на вопрос о том, как введение пошлин против других покупателей нефти из РФ повлияет на мировую экономику. Он отметил, что разгон инфляции, в свою очередь, может повлечь проблему повторного роста ставок. "Тогда, помимо фактора торговых войн, на динамику мирового ВВП негативное влияние станет оказывать и ужесточение условий на рынках капитала", - указал эксперт. Кроме того, подобные намерения США - это фактор риска для сырьевых рынков. "Попытка исключить из мирового энергобаланса производителя нефти с долей в районе 11% может привести к скачку котировок энергоресурсов", - заключил Лысенко.
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в мире, сша, россия, индия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Индия, Дональд Трамп
Эксперт назвал последствия пошлин США против покупателей нефти из России
Лысенко предупредил о разгоне инфляции из-за пошлин США против нефти из РФ
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Возможное введение Соединенными Штатами пошлин для стран, покупающих нефть из России, грозит разгоном инфляции в мире, прокомментировал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп
подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии
за закупки ею нефти из России
. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа. Кроме того, США могут ввести дополнительную пошлину в 25% на товары других стран, импортирующих российскую нефть.
"Для мира это, конечно же, инфляционные и проистекающие из них риски. Рост сырьевых цен способен разогнать цены что в США, что во всем мире", - сказал Лысенко, отвечая на вопрос о том, как введение пошлин против других покупателей нефти из РФ повлияет на мировую экономику.
Он отметил, что разгон инфляции, в свою очередь, может повлечь проблему повторного роста ставок. "Тогда, помимо фактора торговых войн, на динамику мирового ВВП негативное влияние станет оказывать и ужесточение условий на рынках капитала", - указал эксперт.
Кроме того, подобные намерения США - это фактор риска для сырьевых рынков. "Попытка исключить из мирового энергобаланса производителя нефти с долей в районе 11% может привести к скачку котировок энергоресурсов", - заключил Лысенко.