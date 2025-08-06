https://ria.ru/20250806/neft-2033777225.html

США указали, что понимают под "нефтью из России"

США указали, что понимают под "нефтью из России" - РИА Новости, 06.08.2025

США указали, что понимают под "нефтью из России"

США при определении "нефти из Российской Федерации" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены иными субъектами, следует... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:38:00+03:00

2025-08-06T17:38:00+03:00

2025-08-06T17:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 авг - РИА Новости. США при определении "нефти из Российской Федерации" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены иными субъектами, следует из опубликованного указа американского президента Дональда Трампа о введении пошлин против Индии. "Термин "нефть из Российской Федерации" означает сырую нефть или нефтепродукты, добытые, переработанные или экспортированные из Российской Федерации, независимо от национальной принадлежности субъекта, участвующего в производстве или реализации такой сырой нефти или нефтепродуктов", - говорится в документе. Кроме того, указ распространяется на "непрямой импорт", который включает закупку нефти из РФ через посредников или третьи страны в том случае, если происхождение нефти можно отследить до России по оценке министра торговли США при согласовании с государственным секретарем и министром финансов страны.

https://ria.ru/20250806/neft-2033678665.html

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экономика, сша, россия, индия, дональд трамп