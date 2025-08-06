В Сибири предложили молекулу-шпиона для проверки лекарств

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новый способ проверять годность некоторых лекарств разработали ученые СФУ. Для этого к белкам в препаратах "пришивается" молекула-шпион, которая сигнализирует о любых изменениях в их структуре. Результат представлен в Biophysical Chemistry.Белки — крупные молекулы, которые с химической точки зрения состоят из цепочки аминокислот. Биологические свойства таких соединений определяется способом "укладки" внутри этой цепочки, а степень активности белков в клетке определяется физическими параметрами поверхностей и полостей макромолекулы, например, электрическим зарядом, рассказали ученые Сибирского федерального университета (СФУ).Если "природная" пространственная структура белка нарушается, то он перестает выполнять свои функции в организме, подчеркнули в вузе. Использование лекарственных препаратов с поврежденными молекулами может оказать негативное влияние на организм, это как если пытаться открыть замок погнутым ключом, уточнила профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий СФУ Евгения Слюсарева.Специалисты вуза разработали систему, которая позволит выявлять "погнутые ключи" в лекарственных и косметических средствах. Для этого используется пришитая "метка-шпион", которая по-разному испускает свет в зависимости от физических свойств структуры белка."Мы разработали способ надежно пришивать метку на поверхность белков разных типов: транспортных, антибактериальных и даже тех, которые отвечают за способность некоторых бактерий светиться. Если биологически активная молекула начинает рушиться, то метка-шпион начинает светиться по-другому, и использование такого препарата может привести не только к невозможности "открыть дверь", но и к "поломке замочной скважины", — объяснила Слюсарева.Специалист подчеркнула, что тест на пригодность лекарства к использованию проводится в пробирке, а не в организме. Для этого молекула-шпион (флуоресцеин) крепко пришивается к белку с помощью ковалентной химической связи, и оценка его функциональности ведется сразу по нескольким физическим параметрам: яркости люминесценции, ее "цвету" и другим."Флуоресцеин не просто прилипает к поверхности белка, он надежно на ней держится, как пуговица на кофте. Наша система позволяет "пришивать пуговицы" к белкам разных размеров без изменений в их природной структуре, то есть пуговица безвредна и для кофт, и для брюк, и для пальто", — пояснила профессор.В будущем специалисты планируют научиться сажать метку-шпиона на другие биологические молекулы и более крупные структурные образования, например, на раковые клетки.Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новый способ проверять годность некоторых лекарств разработали ученые СФУ. Для этого к белкам в препаратах "пришивается" молекула-шпион, которая сигнализирует о любых изменениях в их структуре. Результат представлен в Biophysical Chemistry.
Белки — крупные молекулы, которые с химической точки зрения состоят из цепочки аминокислот. Биологические свойства таких соединений определяется способом "укладки" внутри этой цепочки, а степень активности белков в клетке определяется физическими параметрами поверхностей и полостей макромолекулы, например, электрическим зарядом, рассказали ученые Сибирского федерального университета (СФУ).
Если "природная" пространственная структура белка нарушается, то он перестает выполнять свои функции в организме, подчеркнули в вузе. Использование лекарственных препаратов с поврежденными молекулами может оказать негативное влияние на организм, это как если пытаться открыть замок погнутым ключом, уточнила профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий СФУ Евгения Слюсарева.
Специалисты вуза разработали систему, которая позволит выявлять "погнутые ключи" в лекарственных и косметических средствах. Для этого используется пришитая "метка-шпион", которая по-разному испускает свет в зависимости от физических свойств структуры белка.
"Мы разработали способ надежно пришивать метку на поверхность белков разных типов: транспортных, антибактериальных и даже тех, которые отвечают за способность некоторых бактерий светиться. Если биологически активная молекула начинает рушиться, то метка-шпион начинает светиться по-другому, и использование такого препарата может привести не только к невозможности "открыть дверь", но и к "поломке замочной скважины", — объяснила Слюсарева.
Специалист подчеркнула, что тест на пригодность лекарства к использованию проводится в пробирке, а не в организме. Для этого молекула-шпион (флуоресцеин) крепко пришивается к белку с помощью ковалентной химической связи, и оценка его функциональности ведется сразу по нескольким физическим параметрам: яркости люминесценции, ее "цвету" и другим.
"Флуоресцеин не просто прилипает к поверхности белка, он надежно на ней держится, как пуговица на кофте. Наша система позволяет "пришивать пуговицы" к белкам разных размеров без изменений в их природной структуре, то есть пуговица безвредна и для кофт, и для брюк, и для пальто", — пояснила профессор.
В будущем специалисты планируют научиться сажать метку-шпиона на другие биологические молекулы и более крупные структурные образования, например, на раковые клетки.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
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