https://ria.ru/20250806/nato-2033820767.html

Замкомандующего миссией НАТО признал дефицит боеприпасов у ВСУ

Замкомандующего миссией НАТО признал дефицит боеприпасов у ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

Замкомандующего миссией НАТО признал дефицит боеприпасов у ВСУ

ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах, но они дефицитный товар и для Североатлантического альянса – почти всё, что можно было передать из имеющегося оружия и... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:36:00+03:00

2025-08-06T23:36:00+03:00

2025-08-06T23:36:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах, но они дефицитный товар и для Североатлантического альянса – почти всё, что можно было передать из имеющегося оружия и боеприпасов, уже находится на вооружении украинской армии, заявил генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене Майк Келлер. "В целом, наблюдается высокая потребность в поддержке удержания обороны. Например, артиллерийскими боеприпасами. В настоящее время они являются дефицитным товаром даже в НАТО", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). В качестве приоритетного вооружения, в котором нуждается украинская армия, Келлер перечислил также средства ПВО, мины, системы дальнего действия и РЭБ. "Наличие на наших складах было ограниченным — всё, что можно было передать, в основном уже передано. Производственные мощности также ограничены. Когда сегодня говорят о новых системах Patriot, то речь идёт о 2030-х годах. Дефицит наблюдается и в отношении сырья, например, для производства боеприпасов", - пояснил он. Келлер подчеркнул, что страны НАТО, помимо поддержки Украины, имеют и собственные обязательства в рамках альянса, а также цели по наращиванию обороноспособности до 2029 года и далее. "Это положение приводит к тому, что поставки не всегда могут осуществляться в достаточном объёме. Мой вывод: мы должны поддерживать развитие украинской промышленности, чтобы она могла производить необходимое внутри страны", - заявил военный. По его мнению, считать, что поставки танков Leopard изменят "правила игры", в то время как всё важнее становится применение БПЛА, было заблуждением. Келлер добавил, что NSATU занимается в данный момент координацией поставок на Украину приблизительно 18 тысяч тонн военных товаров ежемесячно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250805/nato-2033492675.html

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033361065.html

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины