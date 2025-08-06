https://ria.ru/20250806/nato-2033727916.html

В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО

В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО - РИА Новости, 06.08.2025

В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО

В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025, сообщает в среду министерство обороны страны. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:16:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 6 авг - РИА Новости. В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025, сообщает в среду министерство обороны страны. "Официальная церемония закрытия состоялась на полигоне центра боевой подготовки в Вазиани. Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе и командующий Объединенным штабом Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки бригадный генерал Крис Маршалл выступили перед военнослужащими различных стран, участвующих в учениях. Спикеры поздравили участников с успешным завершением тренинга и рассказали о важности многонациональных тренингов. На церемонии закрытия присутствовали представители сил обороны Грузии и посольства США", - сообщает ведомство. Многонациональные международные учения Agile Spirit 2025 прошли в Грузии в двенадцатый раз. В учениях принимали участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

https://ria.ru/20250805/tramp-2033499252.html

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