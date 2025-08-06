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В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО - РИА Новости, 06.08.2025
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО
В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025, сообщает в среду министерство обороны страны. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:16:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 6 авг - РИА Новости. В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025, сообщает в среду министерство обороны страны. "Официальная церемония закрытия состоялась на полигоне центра боевой подготовки в Вазиани. Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе и командующий Объединенным штабом Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки бригадный генерал Крис Маршалл выступили перед военнослужащими различных стран, участвующих в учениях. Спикеры поздравили участников с успешным завершением тренинга и рассказали о важности многонациональных тренингов. На церемонии закрытия присутствовали представители сил обороны Грузии и посольства США", - сообщает ведомство. Многонациональные международные учения Agile Spirit 2025 прошли в Грузии в двенадцатый раз. В учениях принимали участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.
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в мире, грузия, нато
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО
Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 завершились в Грузии