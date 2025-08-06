Рейтинг@Mail.ru
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/nato-2033727916.html
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО - РИА Новости, 06.08.2025
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО
В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025, сообщает в среду министерство обороны страны. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:16:00+03:00
2025-08-06T15:16:00+03:00
в мире
грузия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
ТБИЛИСИ, 6 авг - РИА Новости. В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025, сообщает в среду министерство обороны страны. "Официальная церемония закрытия состоялась на полигоне центра боевой подготовки в Вазиани. Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе и командующий Объединенным штабом Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки бригадный генерал Крис Маршалл выступили перед военнослужащими различных стран, участвующих в учениях. Спикеры поздравили участников с успешным завершением тренинга и рассказали о важности многонациональных тренингов. На церемонии закрытия присутствовали представители сил обороны Грузии и посольства США", - сообщает ведомство. Многонациональные международные учения Agile Spirit 2025 прошли в Грузии в двенадцатый раз. В учениях принимали участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.
https://ria.ru/20250805/tramp-2033499252.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, нато
В мире, Грузия, НАТО
В Грузии завершились многонациональные военные учения НАТО

Многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 завершились в Грузии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 6 авг - РИА Новости. В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025, сообщает в среду министерство обороны страны.
"Официальная церемония закрытия состоялась на полигоне центра боевой подготовки в Вазиани. Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе и командующий Объединенным штабом Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки бригадный генерал Крис Маршалл выступили перед военнослужащими различных стран, участвующих в учениях. Спикеры поздравили участников с успешным завершением тренинга и рассказали о важности многонациональных тренингов. На церемонии закрытия присутствовали представители сил обороны Грузии и посольства США", - сообщает ведомство.
Многонациональные международные учения Agile Spirit 2025 прошли в Грузии в двенадцатый раз. В учениях принимали участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Трамп заявил, что лидеры НАТО делают все, что он хочет
5 августа, 16:12
 
В миреГрузияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала