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Нескольким десяткам добровольцев вручили государственные и боевые награды
Нескольким десяткам добровольцев вручили государственные и боевые награды - РИА Новости, 06.08.2025
Нескольким десяткам добровольцев вручили государственные и боевые награды
Добровольцам в безопасном месте вручили государственные и боевые ведомственные награды, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:23:00+03:00
2025-08-06T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Добровольцам в безопасном месте вручили государственные и боевые ведомственные награды, сообщили в Минобороны России. "В редкие минуты затишья перед очередными боями нескольким десяткам добровольцев в безопасном месте награды вручил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Побирохин", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметил, что все боевые награды заслуженные, и выразил надежду, что для всех бойцов они не последние. Уточняется, что сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Нескольким десяткам добровольцев вручили государственные и боевые награды
Минобороны: добровольцам вручили государственные и боевые награды
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Добровольцам в безопасном месте вручили государственные и боевые ведомственные награды, сообщили в Минобороны России.
"В редкие минуты затишья перед очередными боями нескольким десяткам добровольцев в безопасном месте награды вручил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Побирохин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметил, что все боевые награды заслуженные, и выразил надежду, что для всех бойцов они не последние.
Уточняется, что сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.