https://ria.ru/20250806/nagrady-2033602940.html

Нескольким десяткам добровольцев вручили государственные и боевые награды

Нескольким десяткам добровольцев вручили государственные и боевые награды - РИА Новости, 06.08.2025

Нескольким десяткам добровольцев вручили государственные и боевые награды

Добровольцам в безопасном месте вручили государственные и боевые ведомственные награды, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:23:00+03:00

2025-08-06T06:23:00+03:00

2025-08-06T06:23:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Добровольцам в безопасном месте вручили государственные и боевые ведомственные награды, сообщили в Минобороны России. "В редкие минуты затишья перед очередными боями нескольким десяткам добровольцев в безопасном месте награды вручил первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Побирохин", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ поблагодарил военнослужащих за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий, а также отметил, что все боевые награды заслуженные, и выразил надежду, что для всех бойцов они не последние. Уточняется, что сразу после награждения добровольцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.

https://ria.ru/20250802/belousov-2032967868.html

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безопасность, россия