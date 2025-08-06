https://ria.ru/20250806/naemniki-2033612678.html

Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников

Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников - РИА Новости, 06.08.2025

Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников

Киев из-за снижения количества желающих воевать за ВСУ наемников пытается массово привлечь на фронт пополнение из неблагополучных регионов мира, рассказал РИА... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:57:00+03:00

2025-08-06T08:57:00+03:00

2025-08-06T08:57:00+03:00

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Киев из-за снижения количества желающих воевать за ВСУ наемников пытается массово привлечь на фронт пополнение из неблагополучных регионов мира, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела. "Они (командование ВСУ – ред.) пытаются массово затянуть представителей как раз неблагополучных, скажем так, регионов. И эти представители туда приезжают не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы подготовить своих бойцов именно к ведению боевых действий в современных условиях и с использованием современных вооружений, технологий в том числе в первую очередь и БПЛА", - сказал Алаудинов. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250806/ssha-2033606008.html

https://ria.ru/20250803/vsu-2033077832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины