Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников
Алаудинов: Киев пытается привлечь в ВСУ наемников из неблагополучных регионов
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Киев из-за снижения количества желающих воевать за ВСУ наемников пытается массово привлечь на фронт пополнение из неблагополучных регионов мира, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела.
"Они (командование ВСУ – ред.) пытаются массово затянуть представителей как раз неблагополучных, скажем так, регионов. И эти представители туда приезжают не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы подготовить своих бойцов именно к ведению боевых действий в современных условиях и с использованием современных вооружений, технологий в том числе в первую очередь и БПЛА", - сказал Алаудинов.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.