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Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников - РИА Новости, 06.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/naemniki-2033612678.html
Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников
Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников - РИА Новости, 06.08.2025
Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников
Киев из-за снижения количества желающих воевать за ВСУ наемников пытается массово привлечь на фронт пополнение из неблагополучных регионов мира, рассказал РИА... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:57:00+03:00
2025-08-06T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
апти алаудинов
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Киев из-за снижения количества желающих воевать за ВСУ наемников пытается массово привлечь на фронт пополнение из неблагополучных регионов мира, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела. "Они (командование ВСУ – ред.) пытаются массово затянуть представителей как раз неблагополучных, скажем так, регионов. И эти представители туда приезжают не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы подготовить своих бойцов именно к ведению боевых действий в современных условиях и с использованием современных вооружений, технологий в том числе в первую очередь и БПЛА", - сказал Алаудинов. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250806/ssha-2033606008.html
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в мире, россия, украина, киев, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников

Алаудинов: Киев пытается привлечь в ВСУ наемников из неблагополучных регионов

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Киев из-за снижения количества желающих воевать за ВСУ наемников пытается массово привлечь на фронт пополнение из неблагополучных регионов мира, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Эффект бумеранга: США расплатятся за Украину войной с Мексикой
Вчера, 08:00
"Они (командование ВСУ – ред.) пытаются массово затянуть представителей как раз неблагополучных, скажем так, регионов. И эти представители туда приезжают не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы подготовить своих бойцов именно к ведению боевых действий в современных условиях и с использованием современных вооружений, технологий в том числе в первую очередь и БПЛА", - сказал Алаудинов.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Стало обычным делом". СМИ раскрыли, что делают ВСУ из-за нехватки военных
3 августа, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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