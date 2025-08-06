https://ria.ru/20250806/mvd-2033802442.html

Мошенники создают фишинговые ресурсы, имитирующие сайты моргов

Мошенники создают фишинговые ресурсы, имитирующие сайты моргов - РИА Новости, 06.08.2025

Мошенники создают фишинговые ресурсы, имитирующие сайты моргов

Мошенники создают фишинговые ресурсы, имитирующие сайты городских моргов, чтобы похитить персональные данные, два подобных сайта уже заблокированы,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:51:00+03:00

2025-08-06T19:51:00+03:00

2025-08-06T19:51:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мошенники создают фишинговые ресурсы, имитирующие сайты городских моргов, чтобы похитить персональные данные, два подобных сайта уже заблокированы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "На прошлой неделе Санкт-Петербургский суд запретил деятельность двух фишинговых сайтов, незаконно имитировавших городские морги. Сайты собирали персональные данные граждан (ФИО, телефоны, email) через ложные формы заявок, вводя пользователей в заблуждение относительно принадлежности ресурсов", - говорится в сообщении. Правоохранители отмечают, что подобные ресурсы могут быть созданы повторно, поэтому в управлении советуют остерегаться срочных запросов данных, фишинговые сайты часто создают ложное ощущение срочности для подачи заявки. "Помните: злоумышленники легко подделывают дизайн. Всегда перепроверяйте контакты организации через официальные источники перед вводом любых персональных данных", - заключили полицейские.

https://ria.ru/20250806/mvd-2033592333.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)