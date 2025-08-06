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В МВД оценили число жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани - РИА Новости, 06.08.2025
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17:26 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/mvd-2033773661.html
В МВД оценили число жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани
В МВД оценили число жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани - РИА Новости, 06.08.2025
В МВД оценили число жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани
Жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани, по имеющейся информации, может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов, сообщила... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:26:00+03:00
2025-08-06T17:26:00+03:00
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани, по имеющейся информации, может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено дело, задержаны двое подозреваемых. Подчеркивается, что после отравления людей полиция провела рейды на рынке, изъята алкогольная продукция, устанавливается производитель. "По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов", - написала Волк в Telegram-канале.
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происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД оценили число жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани

МВД: жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани может быть больше

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани, по имеющейся информации, может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что три человека скончались после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено дело, задержаны двое подозреваемых. Подчеркивается, что после отравления людей полиция провела рейды на рынке, изъята алкогольная продукция, устанавливается производитель.
"По имеющейся информации, жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов", - написала Волк в Telegram-канале.
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ПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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