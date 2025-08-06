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В МВД рассказали, как мошенники прячут вирусы в ссылках
В МВД рассказали, как мошенники прячут вирусы в ссылках - РИА Новости, 06.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники прячут вирусы в ссылках
Мошенники прячут фишинговые ссылки в файлах "субтитров" или "ИИ-переводчиков" для пиратских фильмов, которые предлагают скачать на фейковых сайтах или в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мошенники прячут фишинговые ссылки в файлах "субтитров" или "ИИ-переводчиков" для пиратских фильмов, которые предлагают скачать на фейковых сайтах или в Telegram-каналах, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, аферисты пользуются спросом потребителей на пиратские фильмы и сериалы для обмана, они создают фейковые сайты, каналы и боты с популярными новинками. После чего распространяют вирусы, фишинговые ссылки и вредоносное ПО через "утечки" и якобы "бесплатный доступ". "Будьте осторожны, если вам предлагают скачать "субтитры", "ИИ-переводчики" или переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах", - предупреждают в материалах ведомства.
https://ria.ru/20250805/mvd-2033398277.html
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технологии, telegram
В МВД рассказали, как мошенники прячут вирусы в ссылках
МВД: мошенники прячут вирусы в ссылках на "субтитры" пиратских фильмов