https://ria.ru/20250806/moskva-2033809194.html

В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг

В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг - РИА Новости, 06.08.2025

В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг

Высокий рейтинг вождения имеют 89% пользователей электросамокатов в Москве, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:48:00+03:00

2025-08-06T20:48:00+03:00

2025-08-06T20:49:00+03:00

москва

максим ликсутов

департамент транспорта г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747482800_0:114:2240:1374_1920x0_80_0_0_e1bb96104f94c13813e863921d935ab8.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Высокий рейтинг вождения имеют 89% пользователей электросамокатов в Москве, сообщил столичный департамент транспорта. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что для повышения безопасности поездок операторы средств индивидуальной мобильности (СИМ) в столице запустили рейтинговую систему оценки вождения пользователей. "По данным операторов, сегодня в столице 89% пользователей имеют высокий рейтинг вождения (электросамокатов - ред.), 11% - новички, которые недавно начали пользоваться сервисом, менее 1% - пользователи с низким рейтингом", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Дептранс отметил, что система работает по аналогии с сервисом каршеринга: операторы проката анализируют историю поездок пользователей, включая опыт, качество парковки, штрафы за нарушение ПДД, при этом пользователям с низким рейтингом операторы будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость на оживленных участках города. "Пока рейтинг работает в тестовом режиме. По словам операторов проката, в ближайшее время пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Повысить рейтинг можно будет, например, отучившись в бесплатной школе вождения. Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно", - привел канал слова Ликсутова.

https://ria.ru/20250731/samokaty-2032639666.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы