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В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг - РИА Новости, 06.08.2025
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20:48 06.08.2025 (обновлено: 20:49 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/moskva-2033809194.html
В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг
В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг - РИА Новости, 06.08.2025
В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг
Высокий рейтинг вождения имеют 89% пользователей электросамокатов в Москве, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:48:00+03:00
2025-08-06T20:49:00+03:00
москва
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Высокий рейтинг вождения имеют 89% пользователей электросамокатов в Москве, сообщил столичный департамент транспорта. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что для повышения безопасности поездок операторы средств индивидуальной мобильности (СИМ) в столице запустили рейтинговую систему оценки вождения пользователей. "По данным операторов, сегодня в столице 89% пользователей имеют высокий рейтинг вождения (электросамокатов - ред.), 11% - новички, которые недавно начали пользоваться сервисом, менее 1% - пользователи с низким рейтингом", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. Дептранс отметил, что система работает по аналогии с сервисом каршеринга: операторы проката анализируют историю поездок пользователей, включая опыт, качество парковки, штрафы за нарушение ПДД, при этом пользователям с низким рейтингом операторы будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость на оживленных участках города. "Пока рейтинг работает в тестовом режиме. По словам операторов проката, в ближайшее время пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Повысить рейтинг можно будет, например, отучившись в бесплатной школе вождения. Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно", - привел канал слова Ликсутова.
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москва, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы
Москва, Максим Ликсутов , Департамент транспорта г. Москвы
В Москве 89 процентов пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг

В Москве 89% пользователей электросамокатов имеют высокий рейтинг вождения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка на электросамокате в Москве
Девушка на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка на электросамокате в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Высокий рейтинг вождения имеют 89% пользователей электросамокатов в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.
Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что для повышения безопасности поездок операторы средств индивидуальной мобильности (СИМ) в столице запустили рейтинговую систему оценки вождения пользователей.
"По данным операторов, сегодня в столице 89% пользователей имеют высокий рейтинг вождения (электросамокатов - ред.), 11% - новички, которые недавно начали пользоваться сервисом, менее 1% - пользователи с низким рейтингом", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Дептранс отметил, что система работает по аналогии с сервисом каршеринга: операторы проката анализируют историю поездок пользователей, включая опыт, качество парковки, штрафы за нарушение ПДД, при этом пользователям с низким рейтингом операторы будут ограничивать доступ к поездкам и замедлять скорость на оживленных участках города.
"Пока рейтинг работает в тестовом режиме. По словам операторов проката, в ближайшее время пользователи смогут увидеть свой личный рейтинг вождения в приложениях. Повысить рейтинг можно будет, например, отучившись в бесплатной школе вождения. Мы поддерживаем такие меры и благодарим пользователей, которые соблюдают ПДД и водят аккуратно", - привел канал слова Ликсутова.
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