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В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе
В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе - РИА Новости, 06.08.2025
В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе
Женщина утопила в унитазе общежития на западе Москвы новорожденную дочь, фигурантка задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК РФ. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:48:00+03:00
2025-08-06T18:48:00+03:00
2025-08-06T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Женщина утопила в унитазе общежития на западе Москвы новорожденную дочь, фигурантка задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК РФ. По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В пресс-службе добавили, что женщина задержана, ей предъявлено обвинение, она признала вину. "Следствие планирует ходатайствовать перед Никулинским районным судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ГСУСК по столице.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе
В московском общежитии женщина утопила новорожденную в унитазе