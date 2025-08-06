https://ria.ru/20250806/moskva-2033794328.html

В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе

В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе - РИА Новости, 06.08.2025

В Москве женщина утопила новорожденную дочь в унитазе

Женщина утопила в унитазе общежития на западе Москвы новорожденную дочь, фигурантка задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК РФ. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:48:00+03:00

2025-08-06T18:48:00+03:00

2025-08-06T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Женщина утопила в унитазе общежития на западе Москвы новорожденную дочь, фигурантка задержана, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК РФ. По данным следствия, 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова в Москве было обнаружено тело новорожденного ребенка. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти ребенка стала асфиксия в результате утопления. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, 20-летняя девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". В пресс-службе добавили, что женщина задержана, ей предъявлено обвинение, она признала вину. "Следствие планирует ходатайствовать перед Никулинским районным судом об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ГСУСК по столице.

https://ria.ru/20250806/kostroma-2033765502.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия