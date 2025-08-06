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Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе - РИА Новости, 06.08.2025
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15:14 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/moskva-2033727345.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе
Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе - РИА Новости, 06.08.2025
Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе
Жарких дней в августе в Москве уже не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 06.08.2025
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общество
москва
татьяна позднякова
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жарких дней в августе в Москве уже не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Все равно август берет свою температуру, в августе меняется среднесуточная, она убывает, почти на 5 градусов. Если в начале августа среднесуточная температура в Москве плюс 20 градусов, то в конце августа она всего плюс 15 градусов. Поэтому нужно рассчитывать, что жарких дней уже в августе не ожидается" - рассказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова, россия
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Россия
Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе

Метеоролог Позднякова: жарких дней в августе в Москве уже не ожидается

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жарких дней в августе в Москве уже не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Все равно август берет свою температуру, в августе меняется среднесуточная, она убывает, почти на 5 градусов. Если в начале августа среднесуточная температура в Москве плюс 20 градусов, то в конце августа она всего плюс 15 градусов. Поэтому нужно рассчитывать, что жарких дней уже в августе не ожидается" - рассказала Позднякова.
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