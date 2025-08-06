https://ria.ru/20250806/moskva-2033727345.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе

Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе - РИА Новости, 06.08.2025

Синоптик рассказала о погоде в Москве в августе

Жарких дней в августе в Москве уже не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:14:00+03:00

2025-08-06T15:14:00+03:00

2025-08-06T15:14:00+03:00

общество

москва

татьяна позднякова

россия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жарких дней в августе в Москве уже не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Все равно август берет свою температуру, в августе меняется среднесуточная, она убывает, почти на 5 градусов. Если в начале августа среднесуточная температура в Москве плюс 20 градусов, то в конце августа она всего плюс 15 градусов. Поэтому нужно рассчитывать, что жарких дней уже в августе не ожидается" - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20250729/vrach-2032052892.html

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2025

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общество, москва, татьяна позднякова, россия