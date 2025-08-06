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В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом - РИА Новости, 06.08.2025
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13:23 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/moskva-2033695797.html
В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом
В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом - РИА Новости, 06.08.2025
В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом
Полиция задержала ранее судимого мужчину, напавшего на сотрудника службы безопасности станции московского метро "ЦСКА" с ножом и баллончиком из-за замечания,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:23:00+03:00
2025-08-06T13:23:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого мужчину, напавшего на сотрудника службы безопасности станции московского метро "ЦСКА" с ножом и баллончиком из-за замечания, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Москве мои коллеги из УВД на Московском метрополитене оперативно задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудника службы безопасности метрополитена", - написала Волк в Telegram-канале. По её данным, инцидент произошел около 02.00 вторника на станции метро "ЦСКА". Сотрудник службы безопасности сделал замечание мужчине, который спал на скамье. В ответ злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом, причинив резаные раны шеи и руки. ‍ Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250109/napadenie-1992887734.html
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происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом

В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с баллончиком и ножом

© МВД РоссииМомент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро "ЦСКА" 5 августа. Кадр видео
Момент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро ЦСКА 5 августа. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© МВД России
Момент нападения на сотрудника службы безопасности метрополитена на станции метро "ЦСКА" 5 августа. Кадр видео
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого мужчину, напавшего на сотрудника службы безопасности станции московского метро "ЦСКА" с ножом и баллончиком из-за замечания, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Москве мои коллеги из УВД на Московском метрополитене оперативно задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудника службы безопасности метрополитена", - написала Волк в Telegram-канале.
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По её данным, инцидент произошел около 02.00 вторника на станции метро "ЦСКА". Сотрудник службы безопасности сделал замечание мужчине, который спал на скамье. В ответ злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом, причинив резаные раны шеи и руки.
‍ Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина.
Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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