https://ria.ru/20250806/moskva-2033695797.html

В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом

В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом - РИА Новости, 06.08.2025

В Москве ранее судимый мужчина напал на сотрудника метро с ножом

Полиция задержала ранее судимого мужчину, напавшего на сотрудника службы безопасности станции московского метро "ЦСКА" с ножом и баллончиком из-за замечания,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:23:00+03:00

2025-08-06T13:23:00+03:00

2025-08-06T13:23:00+03:00

происшествия

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого мужчину, напавшего на сотрудника службы безопасности станции московского метро "ЦСКА" с ножом и баллончиком из-за замечания, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Москве мои коллеги из УВД на Московском метрополитене оперативно задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудника службы безопасности метрополитена", - написала Волк в Telegram-канале. По её данным, инцидент произошел около 02.00 вторника на станции метро "ЦСКА". Сотрудник службы безопасности сделал замечание мужчине, который спал на скамье. В ответ злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом, причинив резаные раны шеи и руки. ‍ Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250109/napadenie-1992887734.html

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происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)