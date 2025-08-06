https://ria.ru/20250806/moskva-2033694386.html
В Москве дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь
В Москве дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь - РИА Новости, 06.08.2025
В Москве дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь
Росгвардия задержала в Москве 22-летнего дебошира, который, получив отказ в продаже алкоголя, устроил драку в магазине с продавцами и нанес травмы одному из... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:15:00+03:00
2025-08-06T13:15:00+03:00
2025-08-06T13:15:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росгвардия задержала в Москве 22-летнего дебошира, который, получив отказ в продаже алкоголя, устроил драку в магазине с продавцами и нанес травмы одному из них, сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии. "Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли противоправные действия и задержали нарушителя общественного порядка в алкомаркете на улице Татьяны Макаровой",- говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 22-летний мужчина после отказа консультантов продавать алкоголь попытался похитить бутылку спиртного. Выходя из зала, он вступил в конфликт с персоналом магазина и другими покупателями, причинив телесные повреждения одному из продавцов. На видео с камер видеонаблюдения мужчину пытаются выпроводить из торгового зала три женщины и парень. В этот момент дебошир кидает в молодого человека предмет, который попадет ему прямо в лоб, раненый хватается за лицо двумя руками и отходит в сторону. Далее нарушитель порядка продолжает драку с представительницами слабого пола. Одну из них, женщину средних лет, он сильно толкает со спины в торговые стеллажи. После получения сигнала "тревога" сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место, сообщают в пресс-службе. "Дебошир был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html
https://ria.ru/20250513/napadenie-2016657460.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь
В Москве 22-летний дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росгвардия задержала в Москве 22-летнего дебошира, который, получив отказ в продаже алкоголя, устроил драку в магазине с продавцами и нанес травмы одному из них, сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии
по городу Москве
пресекли противоправные действия и задержали нарушителя общественного порядка в алкомаркете на улице Татьяны Макаровой",- говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 22-летний мужчина после отказа консультантов продавать алкоголь попытался похитить бутылку спиртного. Выходя из зала, он вступил в конфликт с персоналом магазина и другими покупателями, причинив телесные повреждения одному из продавцов.
На видео с камер видеонаблюдения мужчину пытаются выпроводить из торгового зала три женщины и парень. В этот момент дебошир кидает в молодого человека предмет, который попадет ему прямо в лоб, раненый хватается за лицо двумя руками и отходит в сторону. Далее нарушитель порядка продолжает драку с представительницами слабого пола. Одну из них, женщину средних лет, он сильно толкает со спины в торговые стеллажи.
После получения сигнала "тревога" сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место, сообщают в пресс-службе.
"Дебошир был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", - заявили в ведомстве.