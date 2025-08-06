https://ria.ru/20250806/moskva-2033694386.html

В Москве дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь

В Москве дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь - РИА Новости, 06.08.2025

В Москве дебошир подрался с продавцами за отказ продать алкоголь

Росгвардия задержала в Москве 22-летнего дебошира, который, получив отказ в продаже алкоголя, устроил драку в магазине с продавцами и нанес травмы одному из... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:15:00+03:00

2025-08-06T13:15:00+03:00

2025-08-06T13:15:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Росгвардия задержала в Москве 22-летнего дебошира, который, получив отказ в продаже алкоголя, устроил драку в магазине с продавцами и нанес травмы одному из них, сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии. "Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве пресекли противоправные действия и задержали нарушителя общественного порядка в алкомаркете на улице Татьяны Макаровой",- говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 22-летний мужчина после отказа консультантов продавать алкоголь попытался похитить бутылку спиртного. Выходя из зала, он вступил в конфликт с персоналом магазина и другими покупателями, причинив телесные повреждения одному из продавцов. На видео с камер видеонаблюдения мужчину пытаются выпроводить из торгового зала три женщины и парень. В этот момент дебошир кидает в молодого человека предмет, который попадет ему прямо в лоб, раненый хватается за лицо двумя руками и отходит в сторону. Далее нарушитель порядка продолжает драку с представительницами слабого пола. Одну из них, женщину средних лет, он сильно толкает со спины в торговые стеллажи. После получения сигнала "тревога" сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место, сообщают в пресс-службе. "Дебошир был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20250725/peterburg-2031339103.html

https://ria.ru/20250513/napadenie-2016657460.html

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)