https://ria.ru/20250806/moskva-2033606409.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в среду

Сухая и теплая погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:30:00+03:00

2025-08-06T07:30:00+03:00

2025-08-06T07:30:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

ливневые дожди и грозы в москве

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сухая и теплая погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня, благодаря погожему влиянию высотного гребня антициклона, для москвичей откроется "окно" солнечной, сухой и теплой погоды, что позволит воздуху прогреться к середине дня до очень комфортных плюс 24 - плюс 27 градусов. Но по западу и северо-западу Московской области к вечеру местами возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец. Собеседник агентства отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут слабо расти и составят 747 миллиметров ртутного столба. "В четверг днем из-за холодного фронта снова прошумят ливни интенсивностью до 10-13 миллиметров, что понизит дневную температуру до плюс 18 - плюс 21 градуса. В пятницу и субботу местами возможен небольшой дождь, на термометрах плюс 20 - плюс 23 градуса", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html

москва

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