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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.08.2025
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07:30 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/moskva-2033606409.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 06.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Сухая и теплая погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T07:30:00+03:00
2025-08-06T07:30:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
ливневые дожди и грозы в москве
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сухая и теплая погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня, благодаря погожему влиянию высотного гребня антициклона, для москвичей откроется "окно" солнечной, сухой и теплой погоды, что позволит воздуху прогреться к середине дня до очень комфортных плюс 24 - плюс 27 градусов. Но по западу и северо-западу Московской области к вечеру местами возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец. Собеседник агентства отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут слабо расти и составят 747 миллиметров ртутного столба. "В четверг днем из-за холодного фронта снова прошумят ливни интенсивностью до 10-13 миллиметров, что понизит дневную температуру до плюс 18 - плюс 21 градуса. В пятницу и субботу местами возможен небольшой дождь, на термометрах плюс 20 - плюс 23 градуса", - добавил синоптик.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Ливневые дожди и грозы в Москве
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: сухая и теплая погода ожидается в Москве, воздух прогреется до +27

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Сухая и теплая погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня, благодаря погожему влиянию высотного гребня антициклона, для москвичей откроется "окно" солнечной, сухой и теплой погоды, что позволит воздуху прогреться к середине дня до очень комфортных плюс 24 - плюс 27 градусов. Но по западу и северо-западу Московской области к вечеру местами возможен небольшой дождь", - рассказал Тишковец.
Собеседник агентства отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут слабо расти и составят 747 миллиметров ртутного столба.
"В четверг днем из-за холодного фронта снова прошумят ливни интенсивностью до 10-13 миллиметров, что понизит дневную температуру до плюс 18 - плюс 21 градуса. В пятницу и субботу местами возможен небольшой дождь, на термометрах плюс 20 - плюс 23 градуса", - добавил синоптик.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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2 августа, 02:45
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
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