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В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"* - РИА Новости, 06.08.2025
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03:48 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/moskva-2033595549.html
В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"*
В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"* - РИА Новости, 06.08.2025
В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"*
Четверых сторонников "ФБК"* (признано в России экстремистским и ликвидировано) задержали в Москве за финансирование экстремистской организации, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Четверых сторонников "ФБК"* (признано в России экстремистским и ликвидировано) задержали в Москве за финансирование экстремистской организации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, по предварительным данным, четверо мужчин, поддерживая движение "ФБК"* и "Штабы Навального"* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), переводили деньги на счет "ФБК"*. "В отношении четверых мужчин возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности)", - сказал собеседник агентства. Максимальный срок по указанной статье - лишение свободы вплоть до восьми лет. Как сообщили РИА Новости в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.* Запрещенная в России экстремистская организация
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россия, москва, фонд борьбы с коррупцией
Россия, Москва, Фонд борьбы с коррупцией
В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"*

В Москве задержали четверых сторонников "ФБК" за финансирование организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Четверых сторонников "ФБК"* (признано в России экстремистским и ликвидировано) задержали в Москве за финансирование экстремистской организации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, по предварительным данным, четверо мужчин, поддерживая движение "ФБК"* и "Штабы Навального"* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), переводили деньги на счет "ФБК"*.
"В отношении четверых мужчин возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности)", - сказал собеседник агентства.
Максимальный срок по указанной статье - лишение свободы вплоть до восьми лет.
Как сообщили РИА Новости в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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