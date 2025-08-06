https://ria.ru/20250806/moskva-2033595549.html

В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"*

В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"* - РИА Новости, 06.08.2025

В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования "ФБК"*

Четверых сторонников "ФБК"* (признано в России экстремистским и ликвидировано) задержали в Москве за финансирование экстремистской организации, сообщили РИА... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:48:00+03:00

2025-08-06T03:48:00+03:00

2025-08-06T03:48:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Четверых сторонников "ФБК"* (признано в России экстремистским и ликвидировано) задержали в Москве за финансирование экстремистской организации, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, по предварительным данным, четверо мужчин, поддерживая движение "ФБК"* и "Штабы Навального"* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), переводили деньги на счет "ФБК"*. "В отношении четверых мужчин возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности)", - сказал собеседник агентства. Максимальный срок по указанной статье - лишение свободы вплоть до восьми лет. Как сообщили РИА Новости в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250611/volkov-2022223047.html

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россия, москва, фонд борьбы с коррупцией