https://ria.ru/20250806/moskalkova-2033807614.html

Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул

Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025

Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:33:00+03:00

2025-08-06T20:33:00+03:00

2025-08-06T21:16:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом защитить права главы Гагаузии Евгении Гуцул. "Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости. Налицо попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма. <…> В этой связи обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом о защите прав Евгении Гуцул", — написала она в своем Telegram-канале.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения, избрав домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.

https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033673057.html

https://ria.ru/20250621/moldavija-2024443184.html

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, татьяна москалькова, майя санду, оон