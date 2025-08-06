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Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025
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20:33 06.08.2025 (обновлено: 21:16 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/moskalkova-2033807614.html
Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул
Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул - РИА Новости, 06.08.2025
Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:33:00+03:00
2025-08-06T21:16:00+03:00
в мире
гагаузия
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евгения гуцул
татьяна москалькова
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом защитить права главы Гагаузии Евгении Гуцул. &quot;Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости. Налицо попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма. &lt;…&gt; В этой связи обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом о защите прав Евгении Гуцул&quot;, — написала она в своем Telegram-канале.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения, избрав домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
https://ria.ru/20250806/gagauziya-2033673057.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, татьяна москалькова, майя санду, оон
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Татьяна Москалькова, Майя Санду, ООН
Москалькова призвала ООН защитить права Гуцул

Москалькова обратилась к ООН с призывом защитить права главы Гагаузии Гуцул

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом защитить права главы Гагаузии Евгении Гуцул.
«

"Вынесение жестокого обвинительного приговора законно избранному главе Гагаузии Евгении Гуцул считаю грубым нарушением закона и принципа справедливости. Налицо попирание верховенства закона, прав человека, милосердия и гуманизма. <…> В этой связи обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с призывом о защите прав Евгении Гуцул", — написала она в своем Telegram-канале.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
И.о. главы Гагаузии призвал к неповиновению молдавским властям
Вчера, 12:15

Преследование Евгении Гуцул

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения, избрав домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с политика 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
В Молдавии юристы работают над иском в ЕСПЧ по задержанию Гуцул
21 июня, 07:18
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулТатьяна МоскальковаМайя СандуООН
 
 
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