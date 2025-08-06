https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033598063.html
Раскрыта новая схема мошенников по обману россиянок
Раскрыта новая схема мошенников по обману россиянок - РИА Новости, 06.08.2025
Раскрыта новая схема мошенников по обману россиянок
Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:48:00+03:00
2025-08-06T04:48:00+03:00
2025-08-06T04:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером, выяснило РИА Новости. Звонок поступает на телефон предполагаемой жертвы, которой сообщают о заказе букета для нее по определенному адресу, и уточняют время доставки. После чего на телефон поступает четырехзначный код, который мошенники убеждают назвать для сверки заказа с курьером. При этом на сайте ряда служб оформления букетов и подарков есть сообщение о том, что сотрудники компаний не высылают коды и требуют их назвать.
https://ria.ru/20250806/mvd-2033592333.html
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общество, мошенники, мошенничество
Общество, мошенники, Мошенничество
Раскрыта новая схема мошенников по обману россиянок
Мошенники стали обманывать россиянок под видом доставки цветов