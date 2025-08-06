https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033820932.html

Оппозиция Молдавии обжаловала решение ЦИК о недопуске к выборам

Оппозиция Молдавии обжаловала решение ЦИК о недопуске к выборам - РИА Новости, 06.08.2025

Оппозиция Молдавии обжаловала решение ЦИК о недопуске к выборам

Партия "Сила альтернативы и спасения Молдовы", входящая в оппозиционный блок "Победа", подала апелляцию на решение ЦИК Молдавии о недопуске к парламентским... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T23:37:00+03:00

2025-08-06T23:37:00+03:00

2025-08-06T23:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Партия "Сила альтернативы и спасения Молдовы", входящая в оппозиционный блок "Победа", подала апелляцию на решение ЦИК Молдавии о недопуске к парламентским выборам, сообщает пресс-служба блока "Победа". ЦИК Молдавии 3 августа внес изменения в постановление об утверждении списка политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября. Так, из списка были исключены политические партии "Шанс", "Victorie-Победа", "Аграрная партия Молдовы", "Сила альтернативы и спасения Молдовы". Причиной стало принятие Агентством госуслуг решения не регистрировать изменения в данных, внесенных в Государственный регистр юридических лиц. Ранее лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу заявил, что политформирование оспорило в суде решение Агентства государственных услуг об отказе в регистрации изменений в документах политсилы, которое, по его словам, послужило основанием для ее отстранения от парламентских выборов. "Партия "Сила альтернативы и спасения Молдовы", входящая в блок "Победа", подала апелляцию на решение ЦИК о недопуске к выборам. ЦИК ссылается на заключение Агентства публичной собственности, которое уже оспорено в суде. Исключение из кампании до решения суда — незаконно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что недопуск партии к выборам - это попытка расчистить путь для правящей партии "Действие и солидарность", устранив всех, кто представляет реальную альтернативу. "То же самое мы видим в деле Евгении Гуцул (главы Гагаузии, приговоренной к семи годам заключения – ред.), в давлении на другие партии блока. Все это часть одной стратегии: запугать, сломать, заставить замолчать", - отмечается в сообщении. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033627395.html

https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033310856.html

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032479263.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, алексей лунгу, sputnik молдова, московский комсомолец