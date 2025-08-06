https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033637716.html

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию не играть по сценарию властей

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию не играть по сценарию властей - РИА Новости, 06.08.2025

Экс-премьер Молдавии призвал оппозицию не играть по сценарию властей

Экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат призвал оппозицию не "играть по сценарию" властей, которые... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:40:00+03:00

2025-08-06T10:40:00+03:00

2025-08-06T10:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 авг - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат призвал оппозицию не "играть по сценарию" властей, которые отвлекают граждан от реальных проблем нарративами о якобы существующей российской угрозе, и выходить к населению с реальными делами по насущным проблемам. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. "PAS (партия "Действие и солидарность", ПДС - ред.) используют темы "гибридной войны" и "российской угрозы" для отвлечения внимания от реальных проблем граждан. Перестаньте плясать под музыку PAS. Хватит играть по сценарию, написанному PAS. Не отвечайте на пропаганду лозунгами. Стране нужна зрелая, трезвая оппозиция, нужно выходить к людям с реальными делами, указывать на реальные проблемы в стране", - написал Филат, обращаясь в молдавской оппозиции в своем Telegram-канале. Политик представил данные о катастрофическом ухудшении ситуации в стране за время правления ПДС, ссылаясь на Национальное бюро статистики. "Население Молдавии сократилось на 220 тысяч человек за четыре года, естественная убыль населения в 2020-2024 годах составила 54,8 тысячи человек , в 10 раз хуже, чем в 2015-2019. Почти 50% молодежи в возрасте 15-29 лет уехали, 44% молодых матерей рожают за границей. Результат: ускоренное старение, дефицит рабочей силы, пенсионная система под угрозой", - указал Филат. Особо критическую оценку получила экономическая политика властей. Экс-премьер отметил, что совокупная инфляция в 2021-2025 годах достигла 78,2% - "самой высокой в Европе", а число граждан за чертой бедности выросло на 170 тысяч человек. "За чертой бедности в 2021 году находились 644 тысячи человек, в 2024 - уже 814 тысяч. Это как население 120 сёл", - привел статистику политик. Филат также обвинил власти в энергетическом коллапсе: цена на газ выросла с 4,64 лея за кубометр в 2020 году (около 0,27 доллара) до 29,27 лея в 2022 году (около 1,58 доллара). Государственный долг за время правления PAS увеличился с 57,6 миллиарда леев в 2019 году (около 3,3 млрд долларов) до 140 миллиардов в 2025 году (около 8,2 млрд долларов). Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250806/politolog-2033622199.html

https://ria.ru/20250805/moldaviya-2033529398.html

https://ria.ru/20250805/shor-2033377978.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, влад филат