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Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия - РИА Новости, 06.08.2025
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10:11 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033627395.html
Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия
Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия - РИА Новости, 06.08.2025
Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия
Евросоюз не имеет средств на полноценную евроинтеграцию Молдавии, она нужна Западу только как инструмент русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:11:00+03:00
2025-08-06T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Евросоюз не имеет средств на полноценную евроинтеграцию Молдавии, она нужна Западу только как инструмент русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "У них (у ЕС - ред.) нет и не будет денег на интеграцию той же самой Молдавии. Нет этих денег у них. Единственные деньги, которые они выделяют сейчас - это на милитаризацию, на вооружение. Если они под словом "интеграция Молдавии" подразумевают милитаризацию Молдавии под собственные цели, тогда об этом и надо говорить. Им Молдавия нужна только с одной точки зрения, только для одних целей - как очередной инструмент проведения своей политики. Для кого-то - это политика русофобии, для кого-то - спасение своих экономических провалов за счет опять-то же милитаризации и конфликтного потенциала", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Кроме того, как отметила официальный представитель МИД РФ, Запад интересуют земельные ресурсы Молдавии, "которые еще не до конца загажены ГМО", а также ее население для компенсации собственных демографических провалов. "Люди нужны европеоидные... Расизм, с которым они якобы борются и в котором они обвиняют других, он же очень там распространен. Это же огромная проблема. Когда усыновляются дети, удочеряются, они тщательно выбирают среди этих возможностей именно европеоидов. Европеоидные же пары. Я это очень хорошо знаю, потому что к нам обращались подобные", - добавила она. Захарова отметила, что демографические проблемы в Евросоюзе обусловлены в том числе пропагандой нетрадиционных отношений. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
https://ria.ru/20250805/matvienko-2033477275.html
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в мире, россия, молдавия, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Молдавия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова рассказала, для чего Западу нужна Молдавия

Захарова: Молдавия нужна Западу только как инструмент русофобии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Евросоюз не имеет средств на полноценную евроинтеграцию Молдавии, она нужна Западу только как инструмент русофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У них (у ЕС - ред.) нет и не будет денег на интеграцию той же самой Молдавии. Нет этих денег у них. Единственные деньги, которые они выделяют сейчас - это на милитаризацию, на вооружение. Если они под словом "интеграция Молдавии" подразумевают милитаризацию Молдавии под собственные цели, тогда об этом и надо говорить. Им Молдавия нужна только с одной точки зрения, только для одних целей - как очередной инструмент проведения своей политики. Для кого-то - это политика русофобии, для кого-то - спасение своих экономических провалов за счет опять-то же милитаризации и конфликтного потенциала", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
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Кроме того, как отметила официальный представитель МИД РФ, Запад интересуют земельные ресурсы Молдавии, "которые еще не до конца загажены ГМО", а также ее население для компенсации собственных демографических провалов.
"Люди нужны европеоидные... Расизм, с которым они якобы борются и в котором они обвиняют других, он же очень там распространен. Это же огромная проблема. Когда усыновляются дети, удочеряются, они тщательно выбирают среди этих возможностей именно европеоидов. Европеоидные же пары. Я это очень хорошо знаю, потому что к нам обращались подобные", - добавила она.
Захарова отметила, что демографические проблемы в Евросоюзе обусловлены в том числе пропагандой нетрадиционных отношений.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
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