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Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости, 06.08.2025
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11:16 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/mishustin-2033651045.html
Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ
Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости, 06.08.2025
Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:16:00+03:00
2025-08-06T11:16:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным. "Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ заранее. И, конечно, условия тестирования должны быть максимально приближенными к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание. И для организации этого процесса, мне кажется, нужно еще многое сделать. Совместно с регионами нужно разработать возможности заранее. Потому что, когда первый раз молодой человек или девушка идут сдавать такой экзамен, конечно, естественное волнение ухудшает, мне кажется, их показатели. И вот здесь надо побороться все вместе, чтобы дать ребятам такую возможность", - отметил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. По мнению российского премьера, у школьников на сегодняшний день недостаточно возможностей протестировать себя в условиях, близких к экзаменационным. "Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможностей, когда ребенок может через цифровую платформу... записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи. У меня просьба проработать эти вопросы, доложить в правительство в ближайшее время и подумаем, что для этого необходимо сделать", - добавил глава российского кабмина.
https://ria.ru/20250803/ege-2033083176.html
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общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ

Мишустин поручил организовывать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях близких к реальным

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным.
"Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ заранее. И, конечно, условия тестирования должны быть максимально приближенными к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание. И для организации этого процесса, мне кажется, нужно еще многое сделать. Совместно с регионами нужно разработать возможности заранее. Потому что, когда первый раз молодой человек или девушка идут сдавать такой экзамен, конечно, естественное волнение ухудшает, мне кажется, их показатели. И вот здесь надо побороться все вместе, чтобы дать ребятам такую возможность", - отметил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.
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По мнению российского премьера, у школьников на сегодняшний день недостаточно возможностей протестировать себя в условиях, близких к экзаменационным.
"Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможностей, когда ребенок может через цифровую платформу... записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи. У меня просьба проработать эти вопросы, доложить в правительство в ближайшее время и подумаем, что для этого необходимо сделать", - добавил глава российского кабмина.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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