https://ria.ru/20250806/mishustin-2033651045.html

Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ

Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ - РИА Новости, 06.08.2025

Мишустин поручил проработать организацию пробных ЕГЭ и ОГЭ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:16:00+03:00

2025-08-06T11:16:00+03:00

2025-08-06T11:16:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c81aa236e572f7205752e4a8b66b8fc4.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору совместно с регионами организовать более широкие возможности для школьников сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, приближенных к экзаменационным. "Очень большое количество ребят, родителей хотят тестировать ситуацию, связанную со сдачей ОГЭ или ЕГЭ заранее. И, конечно, условия тестирования должны быть максимально приближенными к условиям, когда будет непосредственно государственное испытание. И для организации этого процесса, мне кажется, нужно еще многое сделать. Совместно с регионами нужно разработать возможности заранее. Потому что, когда первый раз молодой человек или девушка идут сдавать такой экзамен, конечно, естественное волнение ухудшает, мне кажется, их показатели. И вот здесь надо побороться все вместе, чтобы дать ребятам такую возможность", - отметил Мишустин на встрече с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. По мнению российского премьера, у школьников на сегодняшний день недостаточно возможностей протестировать себя в условиях, близких к экзаменационным. "Надо работать вместе с регионами над именно созданием возможностей, когда ребенок может через цифровую платформу... записаться в ближайшее время и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи. У меня просьба проработать эти вопросы, доложить в правительство в ближайшее время и подумаем, что для этого необходимо сделать", - добавил глава российского кабмина.

https://ria.ru/20250803/ege-2033083176.html

https://ria.ru/20250722/rossijane-2030527293.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)