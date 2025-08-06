https://ria.ru/20250806/mina-2033639916.html

В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток"

В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток" - РИА Новости, 06.08.2025

В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток"

Мирный житель ранен в поселке Водобуд в ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток", сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:50:00+03:00

2025-08-06T10:50:00+03:00

2025-08-06T10:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Водобуд в ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток", сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" на Водобуде ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008542028.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия