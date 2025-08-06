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В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток" - РИА Новости, 06.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/mina-2033639916.html
В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток"
В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток" - РИА Новости, 06.08.2025
В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток"
Мирный житель ранен в поселке Водобуд в ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток", сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:50:00+03:00
2025-08-06T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Водобуд в ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток", сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" на Водобуде ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Происшествия
В ДНР мирный житель получил ранение при детонации мины "Лепесток"

Приходько: в поселке Водобуд мирного жителя ранило при детонации мины "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Водобуд в ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток", сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия ПФМ "Лепесток" на Водобуде ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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