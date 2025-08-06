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Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии - РИА Новости, 06.08.2025
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09:40 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/medvedchuk-2033623201.html
Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии
Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии - РИА Новости, 06.08.2025
Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии
Западу нужно отказаться от антироссийской истерии для успешных переговоров с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:40:00+03:00
2025-08-06T09:40:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
виктор медведчук
стив уиткофф
владимир путин
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Западу нужно отказаться от антироссийской истерии для успешных переговоров с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский, и украинские нацисты с соросятами поют с чужого голоса. Центр управления информационной войной находится не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Торонто, Берлине, Брюсселе. Поэтому с Зеленским говорить вообще не о чем, ведь он просто озвучивает чужой текст, за чтение которого ему платят миллиарды. Во-вторых, провести переговоры, используя нарративы информационной войны, коллективный Запад не может в принципе", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". Он отметил, что в нарративах информационной войны Запада нет уважения к чьим-либо интересам, а провести переговоры на основе этого проблематично. "Поэтому, прежде чем договариваться, может, стоит прекратить антироссийскую истерию и охоту на ведьм? И тогда можно прийти к нормальным договоренностям, которые будут выполняться всеми сторонами переговоров. И неважно, кто это сделает, Стив Уиткофф или кто-либо другой представитель США, для мира это сделать необходимо и крайне важно", - добавил Медведчук. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без всяких временных ограничений.
https://ria.ru/20250806/ukraina-2033612561.html
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в мире, россия, украина, киев, виктор медведчук, стив уиткофф, владимир путин, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Россия, Украина, Киев, Виктор Медведчук, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии

Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии для переговоров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Западу нужно отказаться от антироссийской истерии для успешных переговоров с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский, и украинские нацисты с соросятами поют с чужого голоса. Центр управления информационной войной находится не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Торонто, Берлине, Брюсселе. Поэтому с Зеленским говорить вообще не о чем, ведь он просто озвучивает чужой текст, за чтение которого ему платят миллиарды. Во-вторых, провести переговоры, используя нарративы информационной войны, коллективный Запад не может в принципе", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
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Он отметил, что в нарративах информационной войны Запада нет уважения к чьим-либо интересам, а провести переговоры на основе этого проблематично.
"Поэтому, прежде чем договариваться, может, стоит прекратить антироссийскую истерию и охоту на ведьм? И тогда можно прийти к нормальным договоренностям, которые будут выполняться всеми сторонами переговоров. И неважно, кто это сделает, Стив Уиткофф или кто-либо другой представитель США, для мира это сделать необходимо и крайне важно", - добавил Медведчук.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без всяких временных ограничений.
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