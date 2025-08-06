https://ria.ru/20250806/medinskiy-2033806837.html
Мединский заявил, что третий этап обмена еще не начался
Мединский заявил, что третий этап обмена еще не начался - РИА Новости, 06.08.2025
Мединский заявил, что третий этап обмена еще не начался
Из-за отказа Киева принять 1000 пленных солдат ВСУ второй обмен между Россией и Украиной шел тяжело, а третий до сих пор не начался, заявил помощник президента... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:28:00+03:00
2025-08-06T20:28:00+03:00
2025-08-06T20:36:00+03:00
россия
владимир мединский
украина
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Из-за отказа Киева принять 1000 пленных солдат ВСУ второй обмен между Россией и Украиной шел тяжело, а третий до сих пор не начался, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский."1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого 2-й обмен шел так тяжело, а 3-й до сих пор не начался", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250806/spetsoperatsiya-2033760234.html
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россия, владимир мединский, украина
Россия, Владимир Мединский, Украина
Мединский заявил, что третий этап обмена еще не начался
Мединский: третий этап обмена между Россией и Украиной еще не начался