https://ria.ru/20250806/medinskij-2033809863.html
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский - РИА Новости, 06.08.2025
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский
Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на I и II сорт, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:56:00+03:00
2025-08-06T20:56:00+03:00
2025-08-06T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на I и II сорт, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. В среду Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат ВСУ, из-за чего второй обмен шел тяжело, третий - до сих пор не начался. "Мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - написал Мединский.
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В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский
Мединский: Россия никогда не занималась разделением своих пленных на I и II сорт