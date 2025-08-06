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Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский - РИА Новости, 06.08.2025
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20:56 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/medinskij-2033809863.html
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский - РИА Новости, 06.08.2025
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский
Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на I и II сорт, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:56:00+03:00
2025-08-06T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на I и II сорт, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. В среду Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат ВСУ, из-за чего второй обмен шел тяжело, третий - до сих пор не начался. "Мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - написал Мединский.
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в мире, россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский

Мединский: Россия никогда не занималась разделением своих пленных на I и II сорт

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на I и II сорт, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.
В среду Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат ВСУ, из-за чего второй обмен шел тяжело, третий - до сих пор не начался.
"Мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - написал Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших
9 июня, 19:48
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир МединскийВооруженные силы Украины
 
 
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