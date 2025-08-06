https://ria.ru/20250806/medinskij-2033809863.html

Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский

Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский - РИА Новости, 06.08.2025

Россия никогда не занималась разделением пленных, заявил Мединский

Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на I и II сорт, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:56:00+03:00

2025-08-06T20:56:00+03:00

2025-08-06T20:56:00+03:00

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украина

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владимир мединский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия никогда не занималась разделением своих попавших в плен на I и II сорт, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. В среду Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат ВСУ, из-за чего второй обмен шел тяжело, третий - до сих пор не начался. "Мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - написал Мединский.

https://ria.ru/20250609/kiev-2021876628.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир мединский, вооруженные силы украины