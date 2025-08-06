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Мax протестировали на подключение к "Госуслугам" - РИА Новости, 06.08.2025
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13:28 06.08.2025 (обновлено: 16:06 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/max-2033697098.html
Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"
Мax протестировали на подключение к "Госуслугам" - РИА Новости, 06.08.2025
Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"
Национальный мессенджер Мax успешно протестировали на подключение к "Госуслугам", сообщила пресс-служба мессенджера. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:28:00+03:00
2025-08-06T16:06:00+03:00
технологии
россия
google
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Мax успешно протестировали на подключение к "Госуслугам", сообщила пресс-служба мессенджера. &quot;Национальный мессенджер Мax и компания &quot;Инфотекс Интернет Траст&quot; успешно протестировали оборудование для подключения к &quot;Госуслугам&quot;. Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода — протокола аутентификации OpenID Connect&quot;, — сказано в релизе.Там добавили, что используемая технология позволяет с согласия пользователя безопасно передавать данные между ЕСИА и Мax.Компания "Инфотекс Интернет Траст" выступает поставщиком для реализации этого протокола. Мах уже закупил оборудование и выполнил все необходимые требования для подключения. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет дочерняя структура VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250730/opros-2032316610.html
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технологии, россия, google, мессенджер max
Технологии, Россия, Google, Мессенджер Max
Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"

Национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Мax успешно протестировали на подключение к "Госуслугам", сообщила пресс-служба мессенджера.
«

"Национальный мессенджер Мax и компания "Инфотекс Интернет Траст" успешно протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам". Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода — протокола аутентификации OpenID Connect", — сказано в релизе.

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Там добавили, что используемая технология позволяет с согласия пользователя безопасно передавать данные между ЕСИА и Мax.
Компания "Инфотекс Интернет Траст" выступает поставщиком для реализации этого протокола. Мах уже закупил оборудование и выполнил все необходимые требования для подключения.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет дочерняя структура VK "Коммуникационная платформа".
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