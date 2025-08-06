https://ria.ru/20250806/max-2033697098.html

Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"

Мax протестировали на подключение к "Госуслугам" - РИА Новости, 06.08.2025

Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"

Национальный мессенджер Мax успешно протестировали на подключение к "Госуслугам", сообщила пресс-служба мессенджера. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:28:00+03:00

2025-08-06T13:28:00+03:00

2025-08-06T16:06:00+03:00

технологии

россия

google

мессенджер max

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Мax успешно протестировали на подключение к "Госуслугам", сообщила пресс-служба мессенджера. "Национальный мессенджер Мax и компания "Инфотекс Интернет Траст" успешно протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам". Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода — протокола аутентификации OpenID Connect", — сказано в релизе.Там добавили, что используемая технология позволяет с согласия пользователя безопасно передавать данные между ЕСИА и Мax.Компания "Инфотекс Интернет Траст" выступает поставщиком для реализации этого протокола. Мах уже закупил оборудование и выполнил все необходимые требования для подключения. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет дочерняя структура VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250730/opros-2032316610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, google, мессенджер max