Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"
Национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"
Мессенджер Max. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Мax успешно протестировали на подключение к "Госуслугам", сообщила пресс-служба мессенджера.
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"Национальный мессенджер Мax и компания "Инфотекс Интернет Траст" успешно протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам". Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода — протокола аутентификации OpenID Connect", — сказано в релизе.
Там добавили, что используемая технология позволяет с согласия пользователя безопасно передавать данные между ЕСИА и Мax.
Компания "Инфотекс Интернет Траст" выступает поставщиком для реализации этого протокола. Мах уже закупил оборудование и выполнил все необходимые требования для подключения.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет дочерняя структура VK "Коммуникационная платформа".