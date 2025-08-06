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Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей - РИА Новости, 06.08.2025
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19:11 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/manturov-2033798135.html
Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей
Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей - РИА Новости, 06.08.2025
Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил ведомствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей средств ФНБ, запланированных в рамках... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T19:11:00+03:00
2025-08-06T19:11:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил ведомствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей средств ФНБ, запланированных в рамках льготного лизинга, а также меры для обеспечения дозагрузки российских верфей, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания по вопросам реализации программы льготного лизинга гражданских судов. "По итогам совещания первый вице-премьер поручил министерствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей запланированных в рамках реализации программы льготного лизинга средств ФНБ, а также меры, которые позволили бы обеспечить дозагрузку российских верфей", - говорится в сообщении. В совещании также приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, представители Минтранса и Минэкономразвития РФ, а также представители компаний судостроительной отрасли и транспортные компании. Министр промышленности и торговли представил предложения ведомства по возможным изменениям параметров действующей программы льготного лизинга судов, направленных на сохранение финансовой стабильности отраслевых предприятий в текущих макроэкономических условиях.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей

Мантуров поручил проработать возможность доведения до судостроителей средств ФНБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил ведомствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей средств ФНБ, запланированных в рамках льготного лизинга, а также меры для обеспечения дозагрузки российских верфей, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания по вопросам реализации программы льготного лизинга гражданских судов.
"По итогам совещания первый вице-премьер поручил министерствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей запланированных в рамках реализации программы льготного лизинга средств ФНБ, а также меры, которые позволили бы обеспечить дозагрузку российских верфей", - говорится в сообщении.
В совещании также приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, представители Минтранса и Минэкономразвития РФ, а также представители компаний судостроительной отрасли и транспортные компании. Министр промышленности и торговли представил предложения ведомства по возможным изменениям параметров действующей программы льготного лизинга судов, направленных на сохранение финансовой стабильности отраслевых предприятий в текущих макроэкономических условиях.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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