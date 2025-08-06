https://ria.ru/20250806/manturov-2033798135.html

Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей

Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей - РИА Новости, 06.08.2025

Мантуров поручил проработать доведение средств ФНБ до судостроителей

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил ведомствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей средств ФНБ, запланированных в рамках... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:11:00+03:00

2025-08-06T19:11:00+03:00

2025-08-06T19:11:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023047898_0:73:3204:1875_1920x0_80_0_0_0bfa6c298cab46afc49578fd020116ba.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил ведомствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей средств ФНБ, запланированных в рамках льготного лизинга, а также меры для обеспечения дозагрузки российских верфей, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам совещания по вопросам реализации программы льготного лизинга гражданских судов. "По итогам совещания первый вице-премьер поручил министерствам проработать возможность опережающего доведения до судостроителей запланированных в рамках реализации программы льготного лизинга средств ФНБ, а также меры, которые позволили бы обеспечить дозагрузку российских верфей", - говорится в сообщении. В совещании также приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, представители Минтранса и Минэкономразвития РФ, а также представители компаний судостроительной отрасли и транспортные компании. Министр промышленности и торговли представил предложения ведомства по возможным изменениям параметров действующей программы льготного лизинга судов, направленных на сохранение финансовой стабильности отраслевых предприятий в текущих макроэкономических условиях.

https://ria.ru/20250708/rossiya-2027938996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)