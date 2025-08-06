https://ria.ru/20250806/malayziya-2033785556.html

Таиланд и Камбоджа достигли предварительного согласия на переговорах

Таиланд и Камбоджа достигли предварительного согласия на переговорах - РИА Новости, 06.08.2025

Таиланд и Камбоджа достигли предварительного согласия на переговорах

Базовый консенсус на предварительных переговорах делегаций Таиланда и Камбоджи по исполнению и контролю режима прекращения огня на границе между странами... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:10:00+03:00

2025-08-06T18:10:00+03:00

2025-08-06T18:10:00+03:00

в мире

малайзия

таиланд

камбоджа

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031659893_0:202:3136:1966_1920x0_80_0_0_a614b571b4835b86e2aaa7afdc968966.jpg

БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Базовый консенсус на предварительных переговорах делегаций Таиланда и Камбоджи по исполнению и контролю режима прекращения огня на границе между странами достигнут, заявил в среду командующий вооруженными силами Малайзии генерал Мохд Низам Джаффар в эксклюзивном комментарии малайзийскому государственному новостному агентству Bernama. Переговоры по исполнению и контролю исполнения режима прекращения огня после вооруженного пограничного конфликта Таиланда и Камбоджи в рамках внеочередного заседания двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ проходят в эти дни в Малайзии, на четверг назначено итоговое заседание под председательством министров обороны Таиланда и Камбоджи, которое пройдет в присутствии наблюдателей от Малайзии, как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят обе страны, а также наблюдателей из США и КНР. "Хвала Аллаху, базовый консенсус достигнут. Однако ещё несколько вопросов находятся на стадии уточнения, и они будут окончательно согласованы на внеочередном заседании Пограничного комитета завтра", - сказал генерал Мохд Назим Джаффар агентству Bernama в среду после окончания трехдневных переговоров уровня секретариатов двустороннего Комитета по границам Таиланда и Камбоджи. Глава вооруженных сил Малайзии уточнил, что сторонами достигнуто соглашение по техническому заданию для мониторинга исполнения режима прекращения огня, предназначенное для временной группы наблюдателей от военных атташе АСЕАН и постоянной группы наблюдателей от военных атташе АСЕАН, которые будут осуществлять мониторинг, соответственно, в начальный и последующий периоды. Генерал также сообщил, что помимо Малайзии, в состав действующей в настоящий момент временной группы наблюдателей от военных атташе АСЕАН входят также Индонезия, Лаос, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Вьетнам, которые приступили к своей миссии 3 августа. Во вторник, выступая в парламенте Малайзии, премьер-министр страны Анвар Ибрагим заявил, как глава малайзийского председательства АСЕАН в 2025 году, что наблюдение за исполнением режима прекращения огня между Таиландом и Камбоджей пока ведется группой наблюдения от военных атташе стран АСЕАН с помощью спутниковой разведки, но в случае, если стороны конфликта примут решение о приглашении наблюдателей или миротворцев для контроля исполнения режима прекращения огня непосредственно на территории пограничных зон, туда может быть направлен исключительно контингент из стран АСЕАН во избежание непосредственного вмешательства мировых держав в процесс разрешения конфликта между двумя странами-членами регионального блока. При этом премьер-министр Малайзии заметил, что страны АСЕАН "не будут возражать против технической помощи США и Китая". Внеочередное заседание двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ под председательством министров обороны двух стран проходит в Куала-Лумпуре с 4 по 7 августа. Первые дни заседания, с 4 по 6 августа, посвященные предварительным переговорам сторон на уровне секретариатов Комитета по границам с участием 40 представителей, прошли в закрытом режиме, без прямого доступа СМИ и наблюдателей. Власти стран-участниц оставили за собой право сообщать СМИ о ходе переговоров только на брифингах официальных представителей сторон. В среду МИД Таиланда неожиданно отменил брифинг, ранее назначенный на 16.00 (12.00 мск), за час до его начала, однако подтвердил брифинг 7 августа. На 7 августа назначено итоговое заседание министерского уровня с участием наблюдателей от Малайзии, США и КНР. По итогам заседания 7 августа может состояться пресс-конференция, однако пока никаких объявлений об этом стороны переговоров не делали.

https://ria.ru/20250802/tailand-2032954426.html

https://ria.ru/20250801/kambodzha-2032784794.html

https://ria.ru/20250801/tailand-2032910677.html

малайзия

таиланд

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, таиланд, камбоджа, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), обострение конфликта между таиландом и камбоджей