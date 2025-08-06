Таиланд и Камбоджа достигли предварительного согласия на переговорах
Таиланд и Камбоджа достигли базового консенсуса на переговорах в Малайзии
© AP Photo / Anton L. DelgadoЖители покидают свои дома после пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей
© AP Photo / Anton L. Delgado
Жители покидают свои дома после пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей. Архивное фото
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БАНГКОК, 6 авг – РИА Новости. Базовый консенсус на предварительных переговорах делегаций Таиланда и Камбоджи по исполнению и контролю режима прекращения огня на границе между странами достигнут, заявил в среду командующий вооруженными силами Малайзии генерал Мохд Низам Джаффар в эксклюзивном комментарии малайзийскому государственному новостному агентству Bernama.
Переговоры по исполнению и контролю исполнения режима прекращения огня после вооруженного пограничного конфликта Таиланда и Камбоджи в рамках внеочередного заседания двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ проходят в эти дни в Малайзии, на четверг назначено итоговое заседание под председательством министров обороны Таиланда и Камбоджи, которое пройдет в присутствии наблюдателей от Малайзии, как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят обе страны, а также наблюдателей из США и КНР.
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"Хвала Аллаху, базовый консенсус достигнут. Однако ещё несколько вопросов находятся на стадии уточнения, и они будут окончательно согласованы на внеочередном заседании Пограничного комитета завтра", - сказал генерал Мохд Назим Джаффар агентству Bernama в среду после окончания трехдневных переговоров уровня секретариатов двустороннего Комитета по границам Таиланда и Камбоджи.
Глава вооруженных сил Малайзии уточнил, что сторонами достигнуто соглашение по техническому заданию для мониторинга исполнения режима прекращения огня, предназначенное для временной группы наблюдателей от военных атташе АСЕАН и постоянной группы наблюдателей от военных атташе АСЕАН, которые будут осуществлять мониторинг, соответственно, в начальный и последующий периоды.
Во вторник, выступая в парламенте Малайзии, премьер-министр страны Анвар Ибрагим заявил, как глава малайзийского председательства АСЕАН в 2025 году, что наблюдение за исполнением режима прекращения огня между Таиландом и Камбоджей пока ведется группой наблюдения от военных атташе стран АСЕАН с помощью спутниковой разведки, но в случае, если стороны конфликта примут решение о приглашении наблюдателей или миротворцев для контроля исполнения режима прекращения огня непосредственно на территории пограничных зон, туда может быть направлен исключительно контингент из стран АСЕАН во избежание непосредственного вмешательства мировых держав в процесс разрешения конфликта между двумя странами-членами регионального блока. При этом премьер-министр Малайзии заметил, что страны АСЕАН "не будут возражать против технической помощи США и Китая".
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Внеочередное заседание двустороннего таиландско-камбоджийского Комитета по вопросам границ под председательством министров обороны двух стран проходит в Куала-Лумпуре с 4 по 7 августа. Первые дни заседания, с 4 по 6 августа, посвященные предварительным переговорам сторон на уровне секретариатов Комитета по границам с участием 40 представителей, прошли в закрытом режиме, без прямого доступа СМИ и наблюдателей.
Власти стран-участниц оставили за собой право сообщать СМИ о ходе переговоров только на брифингах официальных представителей сторон. В среду МИД Таиланда неожиданно отменил брифинг, ранее назначенный на 16.00 (12.00 мск), за час до его начала, однако подтвердил брифинг 7 августа.
На 7 августа назначено итоговое заседание министерского уровня с участием наблюдателей от Малайзии, США и КНР. По итогам заседания 7 августа может состояться пресс-конференция, однако пока никаких объявлений об этом стороны переговоров не делали.