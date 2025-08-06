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Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным
Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал "большой честью" для себя возможность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:32:00+03:00
2025-08-06T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал "большой честью" для себя возможность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным."Для меня большая честь возможность встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение", - сказал он в начале переговоров с российским лидером. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".Путин и король Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Он стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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Король Малайзии поблагодарил Путина за приглашение
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В мире, Малайзия, Россия, Москва, Владимир Путин
Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным
Король Малайзии Султан Ибрагим назвал встречу с Путиным большой честью