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Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
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15:32 06.08.2025 (обновлено: 15:36 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/malayziya-2033732291.html
Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным
Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал "большой честью" для себя возможность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:32:00+03:00
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малайзия
россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал "большой честью" для себя возможность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным."Для меня большая честь возможность встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение", - сказал он в начале переговоров с российским лидером. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".Путин и король Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Он стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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Король Малайзии поблагодарил Путина за приглашение
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в мире, малайзия, россия, москва, владимир путин
В мире, Малайзия, Россия, Москва, Владимир Путин
Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным

Король Малайзии Султан Ибрагим назвал встречу с Путиным большой честью

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал "большой честью" для себя возможность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.
"Для меня большая честь возможность встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение", - сказал он в начале переговоров с российским лидером. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".
Путин и король Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле.
Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Он стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России
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В миреМалайзияРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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