https://ria.ru/20250806/malayziya-2033732291.html

Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным

Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025

Король Малайзии заявил, что мечтал лично встретиться с Путиным

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал "большой честью" для себя возможность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:32:00+03:00

2025-08-06T15:32:00+03:00

2025-08-06T15:36:00+03:00

в мире

малайзия

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033733099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e6c1296e60adfbc29c9b006ba93f377.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим назвал "большой честью" для себя возможность встретиться с российским президентом Владимиром Путиным."Для меня большая честь возможность встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение", - сказал он в начале переговоров с российским лидером. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".Путин и король Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Он стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

https://ria.ru/20250806/malayziya-2033729806.html

малайзия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Король Малайзии поблагодарил Путина за приглашение 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T15:32 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, малайзия, россия, москва, владимир путин