https://ria.ru/20250806/malayziya-2033729806.html

Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России

Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России - РИА Новости, 06.08.2025

Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России

Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией, заявил в среду в Кремле президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:24:00+03:00

2025-08-06T15:24:00+03:00

2025-08-06T15:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией, заявил в среду в Кремле президент РФ Владимир Путин.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году."Мы дорожим дружественными отношениями с Вашей страной. Уже почти шесть десятилетий между нашими странами поддерживаются дипломатические отношения", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.

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малайзия, россия, владимир путин, в мире