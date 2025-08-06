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Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России - РИА Новости, 06.08.2025
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15:24 06.08.2025 (обновлено: 15:30 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/malayziya-2033729806.html
Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России
Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России - РИА Новости, 06.08.2025
Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России
Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией, заявил в среду в Кремле президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:24:00+03:00
2025-08-06T15:30:00+03:00
малайзия
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией, заявил в среду в Кремле президент РФ Владимир Путин.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году."Мы дорожим дружественными отношениями с Вашей страной. Уже почти шесть десятилетий между нашими странами поддерживаются дипломатические отношения", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.
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малайзия, россия, владимир путин, в мире
Малайзия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о важности отношений с Малайзией для России

Путин заявил, что РФ дорожит дружественными отношениями с Малайзией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией, заявил в среду в Кремле президент РФ Владимир Путин.
Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
"Мы дорожим дружественными отношениями с Вашей страной. Уже почти шесть десятилетий между нашими странами поддерживаются дипломатические отношения", - сказал Путин в ходе российско-малайзийских переговоров.
Король Малайзии Султан Ибрагим на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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