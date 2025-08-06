https://ria.ru/20250806/makron-2033818408.html

Макрон потребовал ужесточить политику в отношении Алжира

Макрон потребовал ужесточить политику в отношении Алжира - РИА Новости, 06.08.2025

Макрон потребовал ужесточить политику в отношении Алжира

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от своего правительства ужесточить политику в отношении Алжира на фоне напряженности между двумя странами, следует РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T22:57:00+03:00

2025-08-06T22:57:00+03:00

2025-08-06T22:57:00+03:00

в мире

алжир (провинция)

франция

париж

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 6 авг – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от своего правительства ужесточить политику в отношении Алжира на фоне напряженности между двумя странами, следует из письма французского лидера премьеру Франсуа Байру, опубликованного газетой Figaro. "С учетом растущих трудностей с Алжиром, с которыми мы сталкиваемся в области миграции и безопасности, я хочу, чтобы вы могли принять дополнительные решения… Всё это требует от Франции действовать с большей твердостью и решительностью. Это то, чего я прошу от правительства", - говорится в письме Макрона. Среди прочего, французский президент поручил главе МИД Жану-Ноэлю Барро уведомить Алжир о формальной приостановке действия соглашения от 2013 года, которое позволяет держателям служебных и дипломатических паспортов въезжать во Францию без визы. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. Помимо этого, ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.

https://ria.ru/20250731/makron-2032648877.html

https://ria.ru/20250803/makron-2032893774.html

алжир (провинция)

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в мире, алжир (провинция), франция, париж, эммануэль макрон