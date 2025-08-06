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В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения

В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения - РИА Новости, 06.08.2025

В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения

Курсы религиоведения можно ввести в школах, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:13:00+03:00

2025-08-06T05:13:00+03:00

2025-08-06T05:13:00+03:00

религия

россия

общество

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Курсы религиоведения можно ввести в школах, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. "В школах, на мой взгляд, вполне возможно ввести курс религиоведения, знакомящий с историей, теологией и обрядностью основных конфессий. Такой предмет может вести, например, учитель истории", – сказал он в интервью РИА Новости. Изучение предмета "Духовно-нравственная культура России" в школах страны начнется с 2026-2027 учебного года, сообщило РИА Новости ранее, изучив соответствующий документ Минпросвещения РФ.

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