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В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения
В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения - РИА Новости, 06.08.2025
В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения
Курсы религиоведения можно ввести в школах, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:13:00+03:00
2025-08-06T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Курсы религиоведения можно ввести в школах, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев. "В школах, на мой взгляд, вполне возможно ввести курс религиоведения, знакомящий с историей, теологией и обрядностью основных конфессий. Такой предмет может вести, например, учитель истории", – сказал он в интервью РИА Новости. Изучение предмета "Духовно-нравственная культура России" в школах страны начнется с 2026-2027 учебного года, сообщило РИА Новости ранее, изучив соответствующий документ Минпросвещения РФ.
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В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения
Глава фонда горских евреев Захарьяев: в школах стоит ввести курсы религиоведения