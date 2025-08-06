https://ria.ru/20250806/kurskaya-2033611522.html
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:39:00+03:00
2025-08-06T08:39:00+03:00
2025-08-06T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
мираторг
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной информации, вчера днем украинский беспилотник атаковал территорию АПХ "Мираторг" в деревне Хитровка Суджанского района. К сожалению, пострадал сотрудник предприятия. У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени", — написал он.Хинштейн отметил, что пострадавшего после первой помощи отпустили на амбулаторное лечение. Он призвал местных жителей не возвращаться в приграничье из-за повышенной опасности.Как уточнил "Мираторг", под удар попал свиноводческий комплекс, также повреждены транспортные средства.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, мираторг, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Мираторг, Вооруженные силы Украины
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника
В Курской области дрон ВСУ атаковал предприятие "Мираторга", пострадал мужчина