https://ria.ru/20250806/kurskaya-2033611522.html

В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника

В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 06.08.2025

В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T08:39:00+03:00

2025-08-06T08:39:00+03:00

2025-08-06T09:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

суджанский район

александр хинштейн

мираторг

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал мужчина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."По предварительной информации, вчера днем украинский беспилотник атаковал территорию АПХ "Мираторг" в деревне Хитровка Суджанского района. К сожалению, пострадал сотрудник предприятия. У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени", — написал он.Хинштейн отметил, что пострадавшего после первой помощи отпустили на амбулаторное лечение. Он призвал местных жителей не возвращаться в приграничье из-за повышенной опасности.Как уточнил "Мираторг", под удар попал свиноводческий комплекс, также повреждены транспортные средства.После полного освобождения Курской области от украинских боевиков они продолжают обстреливать ее территорию. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, мираторг, вооруженные силы украины